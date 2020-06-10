Пушилин назвал включение в минский процесс Казанского и Гармаша личным маразмом Зеленского

10.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Киев пытается довести ситуацию на переговорной площадке до абсурда, потому и делает нелепые шаги, вроде назначения украинских пропагандистов на роль представителей республик Донбасса

Об этом в интервью украинскому блогеру Анатолию Шарию заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация (переговорный процесс с Киевом – ред.) находится в двух плоскостях. Первая – это Консультативный совет, который обсуждался, но всячески блокируется со стороны Украины.

Вторая плоскость заключается в том, что идут демонстративные заявления о том, что это представители Донбасса – Казанский, Гармаш. Более анекдотичной ситуации придумать сложно. Это откровенные негодяи, разносчики пропаганды, которые работают на постоянной основе с 2014 года. А ещё о похождениях их знаем и до 2014 года. Это маразм со стороны властей Украины и Зеленского», – рассказал Пушилин.

По его словам, данные назначения указывают на то, что Киев просто пытается довести ситуацию до абсурда.

«Ну, вот кто, в здравом уме может говорить, что «мы договоримся с представителями». Вот о чём вы договоритесь? Давайте с простых вещей, я не говорю уже о полноценном выполнении Минских соглашений, я говорю про простые конкретные вещи. Допустим, сейчас ситуация с закрытыми границами с Украиной из-за коронавируса. Вот, договоритесь вы с Казанским и Гармашом. Граница откроется? Нет», – объяснил Пушилин.

«Вопрос следующий: нужно прекратить обстрелы. Какое отношение имеют Казанский и Гармаш и ещё ряд людей, которые находятся в Киеве, к тому, что происходит? Они могут отдать приказ? Повлиять? Тем не менее, Украина на это идёт. Зачем? Пытается довести ситуацию до абсурда.

Это сигнал к тому, что они не готовы договариваться, Зеленский не выдерживает тот основной удар, не выполняет обязательства. Основное его обязательство – это был мир. В принципе, это основная причина, по которой голосовал народ Украины именно за него», – добавил глава ДНР.