Пушилин о нападении на Сивохо: Хорошо, что Донбасс от этого всё дальше и дальше

16.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Донбасс не испытывает злорадства по поводу безнаказанного нападения нацистов на главного «примирителя» украинской президентской команды Сергея Сивохо. Однако этот случай – доказательство отсутствия иллюзий по поводу перспективы налаживания отношений с Киевом или возвращения ЛДНР в состав Украины.

Это заявление главы ДНР Дениса Пушилина процитировал его официальный сайт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появись он (Сергей Сивохо – прим. ред.) в Донецке, я не знаю, кто воспринял бы его положительно. Он уже имеет негативную окраску, потому что, так или иначе, связан с киевской властью – он советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны, который поддерживает против нас обстрелы, разрушения и прочее.

Наши люди знают, понимают, видят всё своими глазами. Разгул национализма, диктат национализма центральной киевской власти в самых его ярких проявлениях, мы все это видели…

Даже его стало жалко. Думаю, что унизили не самого Сивохо, унизили всю киевскую власть, унизили самого Зеленского, унизили вообще любые мирные, пусть и очень призрачные, инициативы», – отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что никакого злорадства по отношению к Киеву Донбасс не испытывает, однако и иллюзий по поводу воссоединения и реинтеграции с Украиной у республик нет.

«И в этом плане, конечно же, крайне прискорбно. Никакого злорадства у нас нет, особенно по отношению к слабым. Но при этом и каких-то перспектив диалога на данном этапе, о котором так ярко заявляют… Мы в отношении этого настроены крайне скептически. Слишком слаба нынешняя киевская власть, слишком она беззуба, чтобы перемолоть тех националистов, которые были взращены за последние шесть лет. На каком-то этапе их использовали, а теперь они занимают свое место под солнцем. В связке с различными деятелями, я имею в виду министра внутренних дел (Арсена Авакова – прим. ред.), они представляют определенную силу.

Это то, что мы видим… Хорошо, что мы от этого все дальше и дальше. Все же нам, нашим гражданам, более близко смотреть в сторону России. Которая развивается, несмотря ни на что, крепнет, несмотря ни на что, которая думает о своих гражданах и ставит интересы своих граждан превыше всего», – добавил глава государства.

Также он напомнил, что Украина не делает никаких шагов по де-эскалации и снятию экономической блокады, поэтому Донбасс продолжает интеграцию с Россией.

«Требуем от Украины регулярно (снятия экономической блокады – прим. ред.), но с их стороны никаких шагов навстречу в этом плане нет. И пока мы даже на это не рассчитываем. Развиваемся только благодаря взаимодействию с Россией в рамках тех взаимоотношений, которые у нас есть на сегодняшний день», – резюмировал глава государства.