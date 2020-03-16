16.03.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Пушилин о нападении на Сивохо: Хорошо, что Донбасс от этого всё дальше и дальше




Донбасс не испытывает злорадства по поводу безнаказанного нападения нацистов на главного «примирителя» украинской президентской команды Сергея Сивохо. Однако этот случай – доказательство отсутствия иллюзий по поводу перспективы налаживания отношений с Киевом или возвращения ЛДНР в состав Украины.

Это заявление главы ДНР Дениса Пушилина процитировал его официальный сайт, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Появись он (Сергей Сивохо – прим. ред.) в Донецке, я не знаю, кто воспринял бы его положительно. Он уже имеет негативную окраску, потому что, так или иначе, связан с киевской властью – он советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны, который поддерживает против нас обстрелы, разрушения и прочее.

Наши люди знают, понимают, видят всё своими глазами. Разгул национализма, диктат национализма центральной киевской власти в самых его ярких проявлениях, мы все это видели…

Даже его стало жалко. Думаю, что унизили не самого Сивохо, унизили всю киевскую власть, унизили самого Зеленского, унизили вообще любые мирные, пусть и очень призрачные, инициативы», – отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что никакого злорадства по отношению к Киеву Донбасс не испытывает, однако и иллюзий по поводу воссоединения и реинтеграции с Украиной у республик нет.

«И в этом плане, конечно же, крайне прискорбно. Никакого злорадства у нас нет, особенно по отношению к слабым. Но при этом и каких-то перспектив диалога на данном этапе, о котором так ярко заявляют… Мы в отношении этого настроены крайне скептически. Слишком слаба нынешняя киевская власть, слишком она беззуба, чтобы перемолоть тех националистов, которые были взращены за последние шесть лет. На каком-то этапе их использовали, а теперь они занимают свое место под солнцем. В связке с различными деятелями, я имею в виду министра внутренних дел (Арсена Авакова – прим. ред.), они представляют определенную силу.

Это то, что мы видим… Хорошо, что мы от этого все дальше и дальше. Все же нам, нашим гражданам, более близко смотреть в сторону России. Которая развивается, несмотря ни на что, крепнет, несмотря ни на что, которая думает о своих гражданах и ставит интересы своих граждан превыше всего», – добавил глава государства.

Также он напомнил, что Украина не делает никаких шагов по де-эскалации и снятию экономической блокады, поэтому Донбасс продолжает интеграцию с Россией.

«Требуем от Украины регулярно (снятия экономической блокады – прим. ред.), но с их стороны никаких шагов навстречу в этом плане нет. И пока мы даже на это не рассчитываем. Развиваемся только благодаря взаимодействию с Россией в рамках тех взаимоотношений, которые у нас есть на сегодняшний день», – резюмировал глава государства.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  
    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть