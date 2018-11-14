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14.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова
 
Война, Выборы, Донбасс, Минский процесс, Сюжет дня
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Пушилин о принуждении Украины к миру: Таких возможностей у меня нет

Победитель выборов в ДНР Денис Пушилин, использовавший лозунг о «мирной республике» как один из главных во время предвыборной агитации, признался, что возможности заставить Киев прекратить обстрелы нет. Новый руководитель республики продолжит старую линию на апелляцию к странам Запада (которые числятся гарантами Минских соглашений, но на деле покрывают военные преступления Украины).

«К сожалению, по тем докладам, которые я получаю ежедневно, можно говорить о том, что Украина совершает провокации и какое-то время продолжит их. Это обстрелы, разрушение инфраструктуры, ранение и гибель гражданского населения. Это – достаточно затяжной конфликт в целом, и, безусловно, Украина от таких провокационных действий пока не собирается отходить», – сказал Пушилин сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Здесь задача – прорабатывать моменты на Минской площадке, искать возможности достучаться до стран Запада, до США, Франции, Германии, чтобы они надавили на Украину. Такие механизмы, чтобы Украина начала выполнять Минские соглашения – к сожалению, пока это намерения. К сожалению, сказать, что завтра закончится война, и Украина прекратит обстрелы, таких возможностей у меня нет», – заявил новый руководитель ДНР.

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