Пушилин об обстановке на передовой: «Ситуация с высоким риском»

13.02.2022  20:52 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Война, Донбасс, Украина
Новости Украины

Защитники Донбасса полностью готовы к началу полномасштабных боевых действий со стороны Украины.

Об этом в интервью телеведущему Владимиру Соловьёву рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Ребята на передовых позициях готовы, боевой дух на очень высоком уровне, все понятно, зачем нужно защищать свою землю. Никаких иллюзий в отношении Украины они не испытывают. Смотрят на ситуацию как с высоким риском в плане того, что Украина перейдёт к наступательным действиям. Техника готова», – сказал руководитель ДНР.

Он выразил уверенность, что на этот раз спасать украинскую армию от разгрома путем заключения «Минска-3» уже никто не согласится.

«Минска-3» точно не будет. То, что ребята устали за эти годы – это просто очевидно. То, что видят и помнят многие из них преступления со стороны Украины – это точно.

Ряд подразделений, которые я посещал за последние недели, там до 60% личного состава ещё видели 2014-2015 года. И мотивация у них тоже соответствующая. Часть ребят вообще с той территории, которая находится под контролем Украины», – резюмировал глава ДНР.

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