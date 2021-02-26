Пушилин – об ударах возмездия по ВСУ и возможности украинцам привиться в ЛДНР

26.02.2021, Донецк, Михаил Рябов

Новости Украины

Терпение защитников Донбасса не безгранично, украинское руководство уже не может скрывать потери, которые несёт карательная группировка после ударов возмездия со стороны ЛДНР. Народные республики скоро выступят с заявлением о возможности привиться российской вакциной от коронавируса гражданам Украины, которые смогут приехать на Донбасс.

Об этом в блиц-интервью «ПолитНавигатору» рассказал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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«ПолитНавигатор»: Украинские формирования обстреляли Еленовку, до этого был обстрел, в ходе которого защитники ДНР понесли потери. Как Вы сами признаете, гаранты Минских соглашений на действия Киева закрывают глаза. Однако еще несколько месяцев назад Вы отдавали приказ оттеснить позиции ВСУ в случае продолжения провокационных обстрелов. Почему этот приказ больше не актуален? Получают ли ВСУ удары возмездия?

Денис Пушилин: Украина откровенно и цинично идет на эскалацию конфликта. Недавние обстрелы Еленовки в течение нескольких дней – тому явное доказательство. Этот поселок выбран мишенью неслучайно – именно через КПВВ в Еленовке сейчас происходит пропуск мирных граждан. Украинские силовики уже устраивали провокации на КПВВ в Волновахе в 2015 году, чтобы возложить вину за гибель мирных граждан на Республики. Вполне вероятно, что этот сценарий они попытаются разыграть вновь. Но мы этого не позволим.

Происходящее на линии соприкосновения укладывается в общую логику событий на Украине. Закрытие неугодных СМИ, преследование альтернативных политических партий и мнений, крайне низкий рейтинг Зеленского, алармистские заявления в прессе… Совокупность этих факторов приводит к неутешительному выводу: Киев видит войну единственным выходом из создавшегося положения.

Народная милиция ДНР готова к адекватному ответу. Если с украинской стороны происходят вооруженные провокации, наши войска подавляют огневые точки противника. И делают это настолько точно и эффективно, что даже украинские СМИ и политики не могут уже скрывать потери. Но и не имеют при этом возможности обвинить нас в срыве перемирия.

Я абсолютно уверен, что нашим бойцам по плечу любая задача: и филигранное подавление огневых точек, и защита мирного населения при боевых действиях, и молниеносное наступление. Поэтому рекомендую украинскому руководству не заигрываться в войну: на любые агрессивные действия они получат заслуженный отпор. Другой вопрос, что пока еще вместо полномасштабной войны мы выбираем сохранение мира. Но терпение наше не безгранично.

«ПолитНавигатор»: Руководство ЛДНР объявило о расширении программы воссоединения народа Донбасса на всех русскоязычных граждан Украины. Какой эффект вы ожидаете? Как смогут граждане Украины прибывать на лечение или обучение в условиях закрытых границ из-за пандемии? Похоже, учитывая все угрозы и риски, это могут быть лишь единичные случаи, или есть надежда на массовость? И еще один нюанс: когда программа только была запущена (еще до ее расширения), приходилось читать критику в соцсетях – мол, приезжих вне очереди кладут на бесплатные операции в онкологию, а местные ждут и не имеют таких льгот. Это действительно так? Ситуация изменилась?

Денис Пушилин: Давайте начнем с критических высказываний о Гуманитарной программе по воссоединению народа Донбасса, о которых вы упоминаете. Обычно осуждали ее люди, не понимающие сути этой помощи. На самом деле, услуги, предоставляемые в рамках Гумпрограммы, в равной степени получают как жители Донецкой Народной Республики, так и наши граждане, проживающие на временно оккупированных Украиной территориях. Это тоже наши люди, которым еще сложнее, чем нам. Надеюсь, объяснять почему – не требуется.

За эти деньги, кроме непосредственно лечения людей, осуществлялась, например, закупка медицинского оборудования, которое и сейчас находится в наших больницах и применяется для всех, кому это необходимо. Из этих средств также выделялись выплаты ветеранам Великой Отечественной войны по обе стороны от линии соприкосновения. Те, кто видел слезы и боль этих героических людей, приезжавших с той стороны, пряча свои ордена и медали, не забудет их никогда.

Еще раз подчеркну основополагающий принцип: средства Гумпрограммы делятся исключительно на паритетной основе. «Мы хлеба горбушку – и ту пополам!» – это же естественно для нашего человека. Возможно, не для всех, но для подавляющего большинства нормальных русских людей – норма.

Эту Программу мы хотим распространить на русскоязычных жителей Украины. Мы объяснили причины такого отношения в доктрине «Русский Донбасс».

Пандемия пройдет, она не вечна, да и в условиях пандемии работает пункт пропуска с Украиной, пусть в специальном режиме, но работает. Важно, чтобы соотечественники на той стороне знали, что они не брошены, что они могут рассчитывать на нашу помощь вплоть до переселения на территорию Республики.

«ПолитНавигатор»: Украинские СМИ регулярно публикуют вбросы о катастрофической ситуации в Республиках с распространением коронавируса. Если сравнивать с Украиной, о чем говорит статистика? Как повлияет начало прививок российской вакциной, которая на Украине запрещена? Будут ли прививать граждан российской вакциной по Программе воссоединения народа Донбасса?

Денис Пушилин: Массовая вакцинация на Украине провалена, это очевидно. На этом фоне им ничего не остается делать, как генерировать потоки фейков о якобы ненадежности российской вакцины и страшилки о ситуации с коронавирусом в Республиках Донбасса. Этим как раз и занимаются украинские СМИ. А начало прививочной кампании у нас только усилило эти потоки лжи.

Запрет на российскую вакцину является ярчайшим примером зависимости жизней граждан Украины от преступной политики киевской власти. Зеленский жертвует людьми в угоду антироссийскому курсу.

Что касается организации прививок «Спутником V» для наших соотечественников, проживающих на Украине, мы такую возможность предоставим позже, о чем будет сообщено в прессе. Другое дело, Украина может срывать поездки желающих вакцинироваться, уже сейчас она обстреливает Еленовку особенно прицельно.

Но мы все равно будем настаивать, будем привлекать к взаимодействию международные организации. Такая возможность позволит сохранить жизнь многим нашим соотечественникам, а значит, мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы такую поддержку обеспечить.