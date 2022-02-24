Пушилин обратился к работникам СМИ на освобождаемой территории

Журналисты и работники медиа в России, Донбассе и на Украине должны бороться с лживой пропагандой киевского режима и объективно осветить проходящую освободительную операцию.

Об этом ходе брифинга заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все мы на себе испытали последствия грязной информационной войны, которую ведёт киевский режим восемь лет с народом Донбасса. Её циничные и извращенные методы лжи нам хорошо известны. Сейчас идёт освободительная операция, восстанавливается справедливость. Она требует в том числе и разъяснительной работы. Люди, особенно на освобождаемых территориях, хотят знать правду», – сказал он.

Денис Пушилин призвал журналистов Донбасса, России и Украины к подаче исключительно объективной и непредвзятой информации.

«Я обращаюсь к журналистам, к работникам средств массовой информации, дончанам, работающим сейчас в Российской Федерации: Донбассу нужна ваша помощь. Возвращайтесь! Ваш профессионализм, ваше служение правде как никогда нужны Донбассу.

Также мои слова обращены к работникам медиа на освобождаемой территории. Нам нужно как можно быстрее вернуть людям право на получение объективной информации. Поэтому призываю вас объединить усилия и приступить к исполнению своего профессионального долга», – резюмировал глава ДНР.