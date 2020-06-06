Пушилин обвинил Зеленского в «низости», «лживости» и «подлости»

06.06.2020, Донецк, Михаил Рябов

Глава ДНР Денис Пушилин опубликовал резкое заявление по поводу взлома его аккаунтов в социальных сетях, за которым стоят украинские спецслужбы, публикующие фейки от лица руководства Донецкой республики.

«В последнее время мы наблюдаем повышенную активность украинских провокаторов. Совсем недавно был взломан мой аккаунт в Twitter, а сегодня то же самое произошло со страницей в социальной сети «Вконтакте».

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При этом во взломанных аккаунтах размещается лживая информация, в первую очередь про то, что мы якобы готовы дать право тем, кто сбежал отсюда в разгар конфликта, представлять в Минске интересы Донбасса.

Видимо, наши оппоненты понимают, что открытым и честным путем эта их бредовая идея не получит поддержки. И таким лицемерным способом пытаются ее от моего имени «одобрить».

В действительности все просто и понятно: судьбу нашего края могут решать только те люди, которые здесь живут и работают. Кто знает, что такое выдержать обстрелы со стороны украинской армии, многолетнюю блокаду, ущемление в правах и свободах. Кто встал на защиту своей Родины и каждый день рискует жизнью ради того, чтобы остановить агрессию Украины.

Как бы Киеву ни хотелось общаться в Минске с удобными, собственноручно найденными и обработанными СБУ людьми, пусть даже и имевшими в прошлом отношение к Донбассу, это не имеет ничего общего с реальной сутью мирного процесса. В очередной раз напоминаем, что минская площадка создана для организации диалога между двумя сторонами конфликта – Киевом и Республиками. И именно это закреплено как основной принцип мирного урегулирования в Комплексе мер и в резолюции Совета Безопасности ООН.

Низость и подлость нынешнего руководства Украины подтверждают и заявления, которые мы сейчас от них слышим повсеместно – и от украинского президента, и от чиновников. Киев не только отказывается от прямого диалога с нами, но уже даже не скрывает своих намерений выйти из Минского процесса – единственной возможности урегулировать конфликт мирным путем.

Судьбы жителей Донбасса для Киева имеют ценность разменной монеты. И пока амбиции украинского президента не привели к необратимым последствиям, призываем мировое сообщество остановить провокационную политику Киева», – говорится в заявлении Пушилина.