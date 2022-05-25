Пушилин объяснил, почему освобождение ЛНР продвигается быстрее

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Новости Украины

После капитуляции националистического гарнизона из «Азовстали» в Мариуполе – продвижение освободительных сил пойдёт быстрее.

Об этом РИА «Новости» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дальнейшее продвижение будет идти быстрее. Противник понимает также, что если украинский режим предал, скажем так, распиаренный и хорошо подготовленный «Азов» и тех, кто был рядом с ним, то что говорить про обычные подразделения, у которых нет ни имён, ни фамилий», – отметил Пушилин.

По его словам, украинские националисты стали чаще отступать с позиций, либо попадать в плен. Глава ДНР подчеркнул, что сдача в плен «Азова» заставила украинское командование сделать соответствующие выводы. Он добавил, что операция в Донбассе продвигается медленнее, чем хотелось бы, потому что приоритетной целью является сохранение жизней мирных граждан и инфраструктуры.

«Это наши города, наша инфраструктура, самое важное – это наши граждане, о безопасности которых мы должны думать в первую очередь. С такими непростыми вводными продвигаются подразделения, освобождая территории ЛДНР», – сказал глава республики.

Более скорое продвижение освобождения ЛНР он объяснил преобладанием сельской местности в луганском регионе, где украинским войскам сложнее закрепиться.

«Там, где нет многоэтажных построек, нет промзон в принципе – противник просто был повержен гораздо быстрее, нежели это мы сейчас наблюдаем в городских застройках, в том числе в Мариуполе мы видели, во что мы уперлись», – объяснил Пушилин.