Идеи большой Новороссии – части России будут закреплены в законе

03.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Доктрина «Русский Донбасс», предусматривающая, что вся территория Новороссии в будущем воссоединится с исторической Родиной – Россией, будет закреплена в законодательстве ДНР.

Об этом заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы для того и оформляли свои взгляды в виде доктрины, чтобы её положения были руководством к действию. Документ будет учитываться при принятии общественно значимых решений во всех сферах деятельности республики. Прежде всего, это коснётся сфер образования, науки, культуры, молодёжной политики, а также законотворческой деятельности», – заявил Пушилин.

Он пояснил, почему доктрина была презентована и принята только сейчас.

«До теоретических изложений своих взглядов не сразу доходят руки, особенно если одновременно приходится воевать, выживать, строить государственность и поднимать экономику. К тому же для нас это непреложный факт: Донбасс – русский, а его становление и развитие связаны с Россией и её историей. Истина, не требующая доказательства.

Но острота информационной войны вокруг нашего противостояния с Украиной вынуждает нас не только в рабочем порядке объяснять через СМИ мотивы наших поступков, а и оформить их в виде системы взглядов.

Военный конфликт на территории Донбасса является, в том числе, и мировоззренческим, а значит, наши ценности и устремления нуждаются в изложении, отстаивании, передаче как основополагающего наследия следующим поколениям», – отметил Пушилин.

Напомним, что доктрина «Русский Донбасс» определяет не только ЛДНР, но и всю историческую Новороссию неотъемлемой частью России будущего.

«Народ Донбасса является неотъемлемой частью русского народа, исторической России. Вместе с регионами, находящимися под контролем Украины, – Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской областями – Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика входят в состав исторической Новороссии, которая представляет собой полностью русскую национальную территорию, сложившуюся на новых землях Российской империи в XVIII-XIX вв., а их жители являются частью единой русской нации…

Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика – наследницы идеи Новороссии как неотъемлемой части России будущего с передовой промышленностью, наукой и техникой, сельским хозяйством и торговлей, созданной на землях Юга России», – говорится в тексте документа.