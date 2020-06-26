26.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Пушилин объявил курс на установление стандартов РФ во всех сферах жизни ДНР


В работе правительства и парламента нельзя ни на мгновение выпускать из поля зрения основную цель ДНР – интеграцию с Россией.

Об этом в своём обращении к депутатам Народного Совета республики заявил глава государства Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед нами стоят очень амбициозные задачи, и насколько вы, депутаты, будете способствовать их решению, зависит скорость изменений к лучшему – как в целом в Донецкой Народной Республике, так и в жизни каждого ее гражданина…

Наш ключ к успеху – слаженная совместная работа на результат при активном взаимодействии всех органов государственной власти, общественных деятелей, граждан нашей страны. При этом в своей деятельности мы должны ни на мгновение не выпускать из своего поля зрения нашу основную цель – это интеграция с Россией», – заявил Пушилин.

Он подчеркнул, что синхронизация законодательства ДНР и РФ играет в этом процессе одну из ключевых ролей.


«Мы должны прийти к установлению российских стандартов во всех сферах жизни нашего общества. Сроки решения этой важной задачи зависят и от того, какой законотворческий темп вы возьмете. Конечно, скорость выполнения не должна идти в ущерб качеству. Также необходимо скрупулезно учесть в переходных положениях все моменты, связанные с особенностями внутреннего и внешнего положения нашей республики», – призвал глава ДНР.

«Подчеркиваю. Мы должны выйти на уровень жизни Ростовской области к 2022 году. Безусловно, Правительство ежедневно работает в этом направлении, и все социальные выплаты, пенсии, заработные платы будут на уровне не ниже Ростовской области.

Но уровень жизни не подразумевает в себе только указанные выплаты. Необходимо создать условия для бизнеса, которые будут способствовать наполнению бюджета, улучшению качества продукции и повышению ее конкурентоспособности. Люди должны получать высокую заработную плату, а работодатели должны быть в этом заинтересованы», – добавил Денис Пушилин.

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