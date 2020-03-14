Пушилин опроверг байки Авакова о коронавирусе в ДНР

14.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

Ситуация в ДНР находится под полным контролем и случаев, подтвержденного коронавируса на территории республики не зафиксировано.

Об этом сообщил у себя в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С целью сохранения жизни и здоровья наших граждан мы вынуждены безотлагательно принять экстренные меры для противодействия распространению коронавируса.

Мы не можем допустить распространение вируса на нашей территории и подвергнуть опасности наших граждан. Пока ситуация находится под полным контролем и случаев, подтвержденного коронавируса на территории ДНР не зафиксировано», – написал руководитель республики.

Также Денис Пушилин призвал граждан и гостей ДНР со всей ответственностью отнестись к рекомендациям, изложенным в соответствующем указе.

«Указом Главы ДНР № 57 от 14 марта 2020 года в связи с угрозой распространения в Донецкой Народной Республике новой коронавирусной инфекции введен режим повышенной готовности», – сообщает сайт главы ДНР.

Кроме того, на сайте отмечается, что документом определен комплекс действий для предотвращения распространения коронавирусной инфекции на территории республики. Среди основных постановлений указа запрет на проведение массовых мероприятий в образовательных организациях, в случае необходимости обеспечение приостановки учебного процесса. Также предусматривается запрет до 10 апреля 2020 года на проведении на территории ДНР спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий с численностью участников более 1000 человек.

Гражданам, посещавших территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции следует немедленно обращаться на медпомощью при первых респираторных симптомах, соблюдать требования медработников о режиме самоизоляции на дому.

Граждан, прибывших из государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции, в том числе из Китая, Испании, Италии, Ирана, Кореи, Франции, Германии и Украины, помимо указанных выше мер, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня прибытия в ДНР.

Также предусмотрен запрет на въезд в ДНР граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с Украины и подконтрольной Киеву территории Донбасса, и не имеющих регистрации в республике.

Расходы, связанные с реализацией Указа, вступившего в силу после подписания, осуществляются из Республиканского бюджета ДНР, а также за счёт средств резервного фонда главы ДНР.

Ранее Аваков заявил, что в ЛДНР якобы зафиксировано 12 случае коронавируса.