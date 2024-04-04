Пушилин опроверг слухи о готовящейся мобилизации в России

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Вопреки слухам, распространяющимся не без помощи вражеский пропаганды, новая волна мобилизации в России не планируется.

Об этом в ходе прямой линии заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Касательно мобилизации. Сразу отмечу, что руководствоваться нужно точно не слухами. Считаю важным разъяснить, что весной у нас проходит призыв граждан 1994-1996 годов рождения на срочную военную службу. Это уже второй призыв на срочную службу в республике. Плановой мобилизации Генштаба Вооружённых сил в России нет. О возможности нового наборы высказался Шойгу в октябре 2023 года, и после этого никакой новой информации нет», – сказал Пушилин.

«Эти слухи и путаница, которые подкрепились нашими оппонентами, связаны со срочной службой. Но срочная служба нужна молодым людям. Потому что мы живём по российском законодательству, и нужен военный билет. А к участию в СВО призывники привлекаться не будут, они проходят в других регионах. В этом плане тоже переживать не стоит, всё адекватно», – добавил он.