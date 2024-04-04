Пушилин опроверг слухи о готовящейся мобилизации в России

Сергей Вредников.  
04.04.2024 16:41
  (Мск) , Донецк
Просмотров: 97
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вопреки слухам, распространяющимся не без помощи вражеский пропаганды, новая волна мобилизации в России не планируется.

Об этом в ходе прямой линии заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопреки слухам, распространяющимся не без помощи вражеский пропаганды, новая волна мобилизации в России не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Касательно мобилизации. Сразу отмечу, что руководствоваться нужно точно не слухами. Считаю важным разъяснить, что весной у нас проходит призыв граждан 1994-1996 годов рождения на срочную военную службу. Это уже второй призыв на срочную службу в республике.

Плановой мобилизации Генштаба Вооружённых сил в России нет. О возможности нового наборы высказался Шойгу в октябре 2023 года, и после этого никакой новой информации нет», – сказал Пушилин.

«Эти слухи и путаница, которые подкрепились нашими оппонентами, связаны со срочной службой. Но срочная служба нужна молодым людям. Потому что мы живём по российском законодательству, и нужен военный билет.

А к участию в СВО призывники привлекаться не будут, они проходят в других регионах. В этом плане тоже переживать не стоит, всё адекватно», – добавил он.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть