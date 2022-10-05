Пушилин: «Ошибки Красного Лимана учли. Делаем все, чтобы выиграть время»

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Новости Украины

У ДНР сейчас первостепенная задача состоит в том, чтобы удержать нынешние позиции и не дать возможность закрепиться противнику, где ему за последнее время удалось продвинуться.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Краснолиманское направление самое сложное и самое болезненное на данный момент, тем не менее, мы сейчас можем констатировать, что там линия фронта стабилизируется в очень непростых условиях, противник не оставляет попыток прощупать линию обороны, которая укрепляется всеми доступными способами. И я всё же склоняюсь к тому, что сейчас наши подразделения смогут, с учётом исправления ошибок, которые реально были, не пропустить противника, что позволит выиграть время, чтобы мы в полной мере смогли сконцентрироваться на подготовке и слаживании резервов, которые подходят, которые сейчас находятся на территории ДНР и ЛНР. С учётом увеличенного количество поставляемого БК мы сможем вернуть ситуацию к привычному и желаемому нам освобождению территорий наших республик – территории РФ», – сказал Пушилин.

«Мы прекрасно видим и прекрасно понимаем, что и противник пытается максимально использовать это время, пока мы проходим этот непростой этап, и противник попытается вклиниться куда это возможно. Наша задача – не дать ему возможность закрепиться там, где у него получилось продвинуться», – отметил Пушилин.

Также он проинформировал о положении на других направлениях в ДНР.

«На Угледарском направлении даже есть определённые локальные успехи, но они не такие явные, чтобы сейчас говорить, что пошло какое-то наступление. Пока нет, но улучшаем позиции, насколько это возможно. По Артёмовску, учитывая, что там были оттянуты значительные резервы на Краснолиманское направление, то, и в первую очередь, «вагнера» добиваются серьёзных успехов. Мы видим, что в отдельных районах уже самого Артёмовска противник вынужден отступать, не в силах удержать позиции. А что такое отступление противника с подготовленных позиций, мы прекрасно понимаем, поэтому рассчитываем, что данный успех в самом Артёмовске будет развиваться, и ребята смогут продвигаться дальше. Авдеевское направление – без особых изменений, но также мы фиксируем улучшение позиций наших подразделений. Марьинское – пока тоже похвастаться особо нечем, но каких-то продвижений с позиций противника мы тоже не фиксируем», – резюмировал политик.