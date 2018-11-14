Пушилин: Отказа от Минских переговоров, на которые плюет Украина, не будет

14.11.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

ДНР будет продолжать переговоры в Минском формате, хоть Украина и занимается откровенным саботажем, а в ближайшее время нет возможности заставить Киев изменить поведение.

Такое мнение в ходе пресс-конференции выразил избранный глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается стола переговоров, то я, как переговорщик, уже сидел за столом с представителями Украины. Это делается во благо мира.

Безусловно, все вопросы, которые обсуждаются, которые касаются безопасности наших граждан, стоят в приоритете. Тем не менее, со стороны Украины я вижу саботаж, видел и продолжаю видеть, так как имею полностью всю информацию о том, что происходит на данной площадке. Со стороны Украины я вижу затягивание процесса, отвлечение на второстепенные и ненужные вопросы.

К сожалению, каких-то перспектив, что позиция Украины в ближайшем будущем поменяется, у меня нет.

Считаю, что Минская площадка является для нас самой важной. Это – единственная международная площадка, где слышно наших представителей, и как бы это ни было невыгодным для Украины делать вид, что нас не существует, мы есть, и об этом узнаёт всё больше и больше людей», – заявил Пушилин.