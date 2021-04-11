Пушилин: Отступать мы не намерены, но и оставаться в окопах уже не будем

11.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Гаранты Минских соглашений – Германия и Франция молчат, в то время как США откровенно подстрекают Киев к полномасштабным боевым действиям на Донбассе.

Об этом в эфире «РБК» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Франция и Германия молчит и не использует весь свой ресурс как стран гарантов для давления на Украину, чтобы Украина снизила градус. С другой стороны, мы видим множество телефонных звонков с поддержкой в адрес Украины со стороны руководства НАТО, со стороны американского истеблишмента. Поэтому мы чётко осознаем, что Украину подталкивают.

При этом Украина сама находится в сложной ситуации. Когда вроде бы и хочется, с одной стороны, а, с другой стороны, страшно, потому что эксперты, наверняка, которые полностью анализируют ситуацию, понимают, чем это может закончиться для Украины», – заявил Пушилин.

«Накануне вы сказали, что, если Киев пойдет в наступление, ДНР не останется на своих нынешних границах. Это почти точная цитата. Скажите, это намёк на то, что в случае успеха в боевых столкновениях вы намерены идти в наступление или констатация того факта, что вам придется отступить, если да, то как далеко?» – спросил ведущий.

«Отступать мы не намерены, но и в своих окопах, в случае развязывания полномасштабных боевых действий, мы тоже уже не будем», – подчеркнул глава ДНР.

«Донбасс, мы не хотим войны, мы ценим мир, мы именно за дипломатическое урегулирование конфликта, но вынуждены быть готовы к любому развитию событий, потому что ситуация зависит уж точно не только от нас», – добавил Денис Пушилин.