Подпишись на рассылку
11.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Дзен, Донбасс, Украина
Просмотров:

Пушилин: Отступать мы не намерены, но и оставаться в окопах уже не будем

Новости Украины

Гаранты Минских соглашений – Германия и Франция молчат, в то время как США откровенно подстрекают Киев к полномасштабным боевым действиям на Донбассе.

Об этом в эфире «РБК» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Франция и Германия молчит и не использует весь свой ресурс как стран гарантов для давления на Украину, чтобы Украина снизила градус. С другой стороны, мы видим множество телефонных звонков с поддержкой в адрес Украины со стороны руководства НАТО, со стороны американского истеблишмента. Поэтому мы чётко осознаем, что Украину подталкивают.

При этом Украина сама находится в сложной ситуации. Когда вроде бы и хочется, с одной стороны, а, с другой стороны, страшно, потому что эксперты, наверняка, которые полностью анализируют ситуацию, понимают, чем это может закончиться для Украины», – заявил Пушилин.

«Накануне вы сказали, что, если Киев пойдет в наступление, ДНР не останется на своих нынешних границах. Это почти точная цитата. Скажите, это намёк на то, что в случае успеха в боевых столкновениях вы намерены идти в наступление или констатация того факта, что вам придется отступить, если да, то как далеко?» – спросил ведущий.

«Отступать мы не намерены, но и в своих окопах, в случае развязывания полномасштабных боевых действий, мы тоже уже не будем», – подчеркнул глава ДНР.

«Донбасс, мы не хотим войны, мы ценим мир, мы именно за дипломатическое урегулирование конфликта, но вынуждены быть готовы к любому развитию событий, потому что ситуация зависит уж точно не только от нас», – добавил Денис Пушилин.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть