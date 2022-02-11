Пушилин ответил на вопрос британского журналиста о вводе войск РФ

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Новости Украины

Жители ЛДНР, несомненно, ждут на помощь российские войска в случае полномасштабного наступления Украины, однако готовы и к тому, что обороняться придётся своими силами.

Об этом на пресс-конференции в Донецке заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видите ли вы условия, при которых российские войска могли бы войти в ДНР?» – спросил журналист британского медиа ITV.

«Ситуация на линии соприкосновения накалена до предела. Смотрим один из вариантов: Украина переходит в наступление и начинает использовать всё оружие, которое у неё было, и плюс, то оружие, которое завозилось и завозится на территорию Украины якобы для защиты. Это начинает использоваться против гражданского населения, против городов и районов Донбасса. Конечно же, наши военнослужащие, мы сделаем всё возможное, чтобы своими силами защитить наших граждан. Хватит этих сил или нет – непонятно. В таких ситуациях трудно давать прогнозы, есть наше желание, но не хотелось бы желаемое выдавать за действительное», – сказал Пушилин.

«Я не исключаю, что если будет развязано полномасштабное наступление, если будут уничтожаться населённые пункты, гражданское население, что Россия может предпринять такие шаги. Но это решение должно быть принято самой Россией. Я бы такого не исключал, это абсолютно очевидно. Даже с учётом того, что на территории Донбасса проживает уже более 700 тысяч граждан РФ, которые получили документы и находятся здесь на постоянном месте жительства», – добавил глава ДНР.