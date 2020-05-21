Пушилин ответил на вопросы об объединении ДНР с ЛНР и Новороссии

21.05.2020, Донецк, Михаил Рябов

ДНР и ЛНР не ведут переговоры об объединении, одной из причин является уже существующий формат Минских соглашений. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Минские соглашения. Там мы представлены двумя группами представителей – от Донецкой Народной Республики и от Луганской Народной Республики. Объединением мы урежем свое представительство. Далее, так или иначе, законодательная база у нас отличается – в нюансах, деталях, но тем не менее. У нас разное экономическое и промышленное подспорье. В общем, есть такие нюансы, которые сейчас, на данном этапе говорят, что это точно будет излишним. И пока даже разговоров мы не ведем с моим коллегой из Луганской Народной Республики», – цитирует Пушилина сайт общественного движения «Донецкая республика».

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Глава ДНР также ответил на вопрос, актуальна ли задача поддержки сторонников Русского мира в Харькове, Днепропетровске, Одессе и других южнорусских городах, о чем Пушилин сам ранее неоднократно заявлял в интервью в 2014-15 годах.

«Мы продолжаем поддерживать людей с нашими взглядами с учетом их отношения к нашим ценностям, отношения к Русскому миру. Такие люди остаются на территории, подконтрольной Украине. Мы это видим и ощущаем, и последний из примеров – 9 Мая, когда, несмотря на все запреты и риски, несмотря даже на угрозу коронавирусной инфекции, десятки, может, сотни тысяч людей по всей территории Украины (почти по всей, наверное) вышли к обелискам памяти Великой Отечественной войны и отдали должное. Как могли, но, тем не менее, это уже непростой шаг с их стороны, и они на это пошли.

Время покажет, что будет дальше. Мы, конечно же, продолжаем помнить события 2 мая (в Одессе – прим. ред.). Потому что там были те люди, которые точно наших взглядов и которые не пошли по пути, предложенному киевскими властями после государственного переворота.

Среди нас находятся люди, которые вынуждены были покинуть и Харьков, и Одессу, и Киев, и другие города. Они находятся сейчас в Донецкой Народной Республике. Обустраивают жизнь уже здесь, но желание вернуться домой у них никуда не делось», – сказал Пушилин.