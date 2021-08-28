Пушилин озвучил план снижения цен в ДНР

28.08.2021 18:49 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Власти ДНР намерены добиваться снижения рост цен на продукты путем увеличения числа проводимых в республике ярмарок.

Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин во время посещения продовольственной ярмарки, организованной на площади перед РСК «Олимпийский» в Донецке, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

По словам Пушилина, стоимость продуктов на ярмарках ниже минимум на 10%, чем в розничных сетях, а по отдельным позициям борщевого набора – на 15, 20 и 30 %.

«Слишком много жалоб поступало на цены, в частности борщевого набора. Мы все это могли наблюдать и в розничной сети, и на традиционных рынках. Это существенно для наших граждан, над ростом доходов которых мы продолжаем работать», – сказал глава республики.

Он пообещал, что число ярмарок будет расти.

«В августе проведено порядка 160 ярмарок, что на 40 больше, чем в прошлом месяце. Но и этого недостаточно. Почему? Потому что, пообщавшись как с производителями, которые участвуют в ярмарках и реализовывают свою продукцию, так и с покупателями, мы видим, что это востребовано, нужно и выгодно всем», – цитирует Пушилина официальный сайт главы ДНР.

По словам руководителя ДНР, за проведение ярмарок «благодарят как продавцы – аграрии и производители продуктов питания, – так и покупатели».

«Первые получают непосредственный доступ к потребителям, увеличивают сбыт, а население – товар по ценам на 10-30% ниже, чем в магазинах или на рынке. Будем продолжать эту практику по всей Республике, а также внедрять другие механизмы, способствующие снижению цен», – пообещал Пушилин.