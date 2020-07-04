Пушилин: Перспективы возврата Донбасса в состав Украины равны нулю

04.07.2020, Донецк, Михаил Рябов

Перспективы возврата Донбасса в состав Украины равны нулю, регион связывает свое будущее с воссоединением с Россией, заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью радиостанции «Говорит Москва».

«Жители Донбасса не рассматривают возможность воссоединения с Киевом. Нам чужда русофобская и неонацистская идеология Украины, у нас другое отношение к нравственным нормам, традициям, историческим ценностям. Будущее Донбасса связано с Россией. Сегодня мы нацелены на усиление интеграционных процессов с Российской Федерацией, перспективы возврата в состав Украины равны нулю.

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Украина открыто демонстрирует, что не собирается идти на конструктивные шаги по мирному урегулированию конфликта. Такая позиция киевским властям удобна. Прикрываясь военными действиями, которые, к слову говоря, были развязаны именно украинским руководством, они скрывают свои политические провалы и маскируют собственную неэффективность», – отметил Денис Пушилин.

По его словам, военные действия в Донбассе помогают Украине получать поддержку от западных стран.

«Украина сейчас в долгах и на грани дефолта, а война помогает ей держаться «на плаву». Если конфликт будет исчерпан, уже не будет той поддержки, которую им оказывают западные партнеры. А это значит лишиться основного источника финансирования – кредитов от международных организаций.

Кроме того, закончить войну для Украины – признать свое поражение и неправоту. С 2014 года Киев строил свою информационную политику на главных тезисах: Донбасс оккупирован Россией, все беды принесла Россия», – сказал глава ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что украинские власти боятся инакомыслия жителей ДНР.

«Здесь за несколько лет сформировалась новая общность людей с российским, русским менталитетом, которая в случае восстановления прежних границ разрушит остатки украинской государственности изнутри. Именно этого больше всего боится Киев», – резюмировал Глава ДНР.