16.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Россия, Украина
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Пушилин поблагодарил медиков за самоотверженность и профессионализм


Донецкая Народная Республика смогла справиться с эпидемией коронавируса и стабилизировать ситуацию, не допустив катастрофических потерь, только благодаря самоотверженности и профессионализму врачей Донбасса.

Об этом в ходе прямой линии с жителями ДНР заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация (с коронавирусом – прим. ред.) была стабилизирована, я считаю, в первую очередь, благодаря нашим медикам. Это люди, которые во главу угла ставили и ставят самопожертвование, и за счёт их действий ситуация не вышла из-под контроля.

Примеров достаточно много, и про каждый из них можно рассказывать очень долго. Я глубоко убеждён, что именно шаги наших медиков позволили нам не растеряться, позволили держать руку на пульсе, и в итоге мы сейчас говорим о стабильной ситуации в Республике», – подчеркнул глава государства.

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