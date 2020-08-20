Пушилин подробно обсудил начало учебного года в ДНР

20.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

В связи с тем, что эпидемиологическая ситуация в ДНР стабильна и находится под контролем, учебный год в республике начнётся 1 сентября и будет проходить в штатном режиме.

Об этом в ходе совещания с руководителями администраций городов и районов заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В условиях пандемии ситуация в Республике с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 остается под контролем. Благодаря своевременно принятым мерам профильные специалисты дают благоприятный прогноз, поэтому учебный год начнется у нас традиционно 1 сентября – с торжественным праздником на День знаний.

Пока у нас нет никаких предпосылок, чтобы проводить праздник первого звонка в дистанционном формате. При этом мы должны быть максимально бдительными и следовать рекомендациям Министерства здравоохранения ДНР», – сказал Пушилин.

После чего об особенностях начала учебного года рассказал министр образования и науки Михаил Кушаков. Он отметил, что в настоящее время в общеобразовательных организациях ДНР ведется активная подготовка к новому учебному году, которая проходит с одновременным реформированием системы общего образования.

«Специфика современного этапа реформирования системы общего образования в значительной мере определяется реализацией комплекса мер по обеспечению ее интеграции в российское образовательное пространство.

В 2020/21 учебном году общеобразовательные организации Донецкой Народной Республики завершают переход на новые государственные образовательные стандарты начального, основного и среднего общего образования, которые полностью соответствуют российским государственным образовательным стандартам», – сказал он.

Министр подчеркнул, что учебный процесс в школах Республики будет проходить в штатном очном режиме. По его словам, «Первый звонок» в этом году, скорее всего, будет проводиться на улице. Однако окончательное решение о формате проведения праздника будет принимать администрация образовательной организации по согласованию с местными органами управления образования и органами санитарного надзора, исходя из эпидемической ситуации.

«Учебный процесс в наступающем учебном году в школах Республики будет проходить в штатном очном режиме с соблюдением дополнительных санитарно-эпидемических (профилактических) мер», – резюмировал Кушаков.

В завершении совещания глава государства поручил министру образования и науки в течение года обеспечивать организацию образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Республики в 2020/21 учебном году с учетом мероприятий по противодействию рискам распространения коронавирусной инфекции.

А министерству здравоохранения ДНР поручено в течение года осуществлять контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований при организации образовательной деятельности и питания обучающихся в условиях режима повышенной готовности.