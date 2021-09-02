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02.09.2021 13:17 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Дзен, Донбасс, Колониальная демократия, Политика, США, Украина
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Пушилин подвёл тревожный итог встречи Зеленского и Байдена

Новости УкраиныПубличная часть встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Джо Байденом демонстрирует,...

Публичная часть встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Джо Байденом демонстрирует, что в повестке Вашингтона и Киева отсутствует вопрос прекращения карательной операции против республик Донбассе.

Об этом в своём Telegram-канале заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данная встреча не про мир. Она про сдачу Украины под внешнее управление США, включая судебную систему. Все это якобы под эгидой реформ и относительно недорого», – написал руководитель республики.

Пушилин напомнил, что Байден и Зеленский озвучили исключительно антироссийскую повестку – противодействие «Северному потоку-2», поставки Украине летального вооружения, вступление Украины в НАТО.

«Про «партнерство» и неограниченные во времени перспективы движения Украины в сторону НАТО. Про новые поставки летального вооружения на Украину. Снова про «Джавелины».  Ни одного намека на то, что у Зеленского в приоритете установление мира», – резюмировал глава государства.

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