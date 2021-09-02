Пушилин подвёл тревожный итог встречи Зеленского и Байдена

02.09.2021 13:17 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Публичная часть встречи президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Джо Байденом демонстрирует, что в повестке Вашингтона и Киева отсутствует вопрос прекращения карательной операции против республик Донбассе.

Об этом в своём Telegram-канале заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Данная встреча не про мир. Она про сдачу Украины под внешнее управление США, включая судебную систему. Все это якобы под эгидой реформ и относительно недорого», – написал руководитель республики.

Пушилин напомнил, что Байден и Зеленский озвучили исключительно антироссийскую повестку – противодействие «Северному потоку-2», поставки Украине летального вооружения, вступление Украины в НАТО.

«Про «партнерство» и неограниченные во времени перспективы движения Украины в сторону НАТО. Про новые поставки летального вооружения на Украину. Снова про «Джавелины». Ни одного намека на то, что у Зеленского в приоритете установление мира», – резюмировал глава государства.