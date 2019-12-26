Пушилин пообещал навести порядок на КПВВ – «нестандартно и кардинально»

26.12.2019, Донецк, Сергей Вредников

Нестандартные подходы самым кардинальным образом изменят механизм работы и обстановку на КПВВ между Украиной и ДНР.

Об этом в ходе «Прямой линии» заявил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пишет Андрей из Краматорска, он благодарит за недавний закон о границах ДНР, для людей очень важно знать, что об их решении на референдуме в 2014 году помнят до сих пор. Но есть и просьба: Андрей просит навести порядок на пунктах пропуска между ДНР и Украиной. Люди стоят по 10 часов, по-прежнему есть проблема нелегальных перевозчиков, которые пользуются льготами на КПВВ», – озвучили вопрос.

«Мы никогда не забывали, и в очередной раз подтвердили то, что считаем территорией Республики всю Донецкую область. Именно ту территорию, где проходил Референдум 2014 года. Это абсолютно логично, и важно, что этому есть понимание на территории, временно подконтрольной Украине.

Что касается пунктов пропуска, это проблема, которая у нас существует. Она комплексная. Мы в этом году имели возможность поправить ситуацию с инфраструктурой, но это не решает в целом проблему. Остается еще ряд вопросов, – как наличия персонала, так и коррупционных проявлений. Увы, они есть. Я погружён в эту тему, я крайне недоволен этой ситуацией. Это то, что людей беспокоит», – заявил Пушилин.

«С этой ситуацией нужно справиться раз и навсегда. И здесь я вижу нестандартные подходы. Процесс реализации этого механизма находится в стадии разработки, и, я надеюсь, это кардинально изменит ситуацию», – добавил глава ДНР.