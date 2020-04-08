Пушилин пообещал не давать спуску внутренним врагам, работающим в интересах Украины

08.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Конструктивная оппозиция необходима любому здоровому государству, однако не следует её путать с откровенными «белоленточниками», которые работают на врага.

Об этом в интервью телеканалу «Юнион» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К оппозиции я отношусь в целом хорошо в плане существования в любом государстве. Должны быть различные мнения, они должны быть высказаны.

Некоторые путают, не видят грани, где оппозиция, а где уже это по сути работа на врага. Увы, мы видим очень много проявлений очень деструктивных действий и шагов. Самое яркое – когда это происходит анонимно, и когда что бы ни происходило, любые действия власти – плохие, хорошие, разнообразные, они абсолютно всё подвергают критике.

А где-то порой хуже, когда указывают на слабые места республики, и открывают это перед нашим откровенным врагом – перед Украиной. И этим наши враги очень успешно пользуется, и Украина это раздувает до серьёзных масштабов. И поэтому мы получили здесь, внутри, определённых деятелей, вечно обиженных и оскорблённых, постоянно всё критикующих, которые откровенно работают на врага», – отметил Пушилин.

Он подчеркнул, что ситуация находятся под контролем правительства и спецслужб ДНР.

«На это можно было бы не обращать внимания, но так или иначе какая-то часть наших граждан это читает, верит в эти слухи и непроверенную информацию. Поэтому приходится так или иначе реагировать.

Могу сказать, что есть чёткое понимание, кто стоит даже за анонимными каналами. Здесь ошибочно было бы многим псевдоанонимным телеграммерам считать, что где-то кто-то проявляет слабость. Все шаги взвешены и соизмеримы угрозам, а также нынешнему элементу развития республики», – добавил глава государства.

Также он предложил конструктивной оппозиции не просто критиковать действия власти, а брать на себя ответственность за реализацию значимых проектов.

«Но я предлагаю действовать по наиболее оптимальному сценарию. Если что-то критикуешь – предлагай. Предложил – бери ответственность и делай. Мы готовы отдавать даже целые направления или участки. Но при уверенности, что это будет реализовано, а не просто громогласные заявления без каких-то последующих шагов», – резюмировал Пушилин.