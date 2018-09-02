Пушилин пообещал продолжать борьбу и посетовал на переговоры с «нелюдями» в Минске

02.09.2018, Донецк, Владимир Гладков

ДНР будет продолжать борьбу за свободу всеми доступными методами.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» во время возложения цветов у места гибели Александра Захарченко заявил председатель Народного Совета ДНР Денис Пушилин.

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«Страшная трагедия, потому что Донбасс потерял народного лидера, человека, за которым шли, человека, который вёл за собой. Здесь можно только говорить об очередной агрессии со стороны Украины. Конечно же, это связано и с геополитической повесткой, которая относится агрессивно ко всему цивилизованному.

Конечно, то, что делает Украина, вменяемым назвать нельзя. Такие шаги, нельзя назвать попытками мирно разрешить конфликт, нельзя говорить, что у Украины осталось что-то человеческое на данный момент. Я имею в виду нынешнюю украинскую власть, которая не первый год продолжают уничтожать жителей Донбасса. Мы не смиримся, будем продолжать борьбу всеми доступными методами», – заявил Пушилин.

«По «Минску» и переговорному процессу, конечно же, сейчас больше вопросов, чем ответов. Идут консультации. Сейчас очень непросто выключить эмоции на этот период, когда осознаёшь, что приходится общаться где-то с нелюдями», – добавил донецкий политик.