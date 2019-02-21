Пушилин пообещал закончить войну «логичным способом»

21.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Президент Украины Петр Порошенко обостряет обстановку на Востоке Украины ради того, чтобы отвлечь внимание будущих избирателей от своей персоны и ситуации в стране.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Поступили бы так же, потому что, по существу, выбора у нас не было. Те националистические радикалы, которые в результате государственного переворота оказались в кабинетах власти, особо и не скрывали, что собираются уничтожать всё русское.

Мы все помним нашумевшую фразу: «Обещайте им всё, что угодно, а вешать их будем потом». Это не просто фигура речи, и если бы мы не начали своевременное сопротивление, то зачистка Донбасса началась бы ещё тогда. Но мы всё-таки начали сопротивление, и этим самым защитили свои семьи, дома, землю, и решительно намерены закончить этот путь абсолютно логичным способом», – ответил он на вопрос о том, как поступил бы Донбасс, если бы майдан начался не пять лет назад, а сейчас.

Пушилин добавил, что Киев продолжает саботировать выполнение Минских соглашений, а его обвинения абсолютно противоречат сообщениям СММ ОБСЕ.

«Киев, действительно, официально не отказался от выполнения Минских соглашений. Но если посмотреть на то, что происходит на минской площадке, то мы видим, что процесс стоит на месте. И стоит он потому, что Киев не намерен ничего выполнять. Конечно, легче обвинять нас и российскую сторону, легче втягивать на минскую площадку вопросы, которые не имеют к этому отношения, как, например, провокацию в Керченском проливе.

Это всё, что делает Киев, и увы, никакого просвета здесь мы не видим. А видим разные заявления про российскую армию, про российские танки. Нужно просто смотреть на отчёты СММ ОБСЕ, а там всё чётко прописано и сказано, то есть никакой российской армии они здесь не обнаружили. А СММ ОБСЕ ездят везде, и всё бы успешно обнаружили. Единственное, на что сейчас можно надеяться – это что гаранты Минских соглашений включатся в процесс», – отметил глава ДНР.

Также, по его мнению, военное обострение на линии соприкосновения – это попытка Петра Порошенко в преддверии выборов отвлечь внимание украинского населения на мнимую «российскую агрессию».

«Чем ближе к выборам, тем большее обострение на линии соприкосновения мы видим. Это действенный инструмент в руках Петра Порошенко для того, чтобы оттягивать от себя внимание, опять обвинять республики и Россию. Действительно, сейчас неспокойно, продолжаются обстрелы, разрушается инфраструктура, включая детские сады. И, к сожалению, есть невосполнимые потери – жизнь и здоровье гражданских лиц», – резюмировал Пушилин.