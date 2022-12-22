Пушилин попросил Путина дать оружие для защиты Донецка от обстрелов

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Продолжающиеся в последние недели варварские хаотичные обстрелы Донецка украинской артиллерией стали одной из тем обсуждения на встрече президента РФ Владимира Путина с главой ДНР Денисом Пушилиным вечером в среду.

Руководитель Донецкой республики назвал украинских военных «мерзавцами».

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«По поводу обстрелов. Я так понимаю, что удары приходятся прямо по жилым кварталам Донецка со стороны Вооружённых Сил Украины», – уточнил Путин.

«Целенаправленная, уверенная работа по площадям: обстрелы конкретно по Донецку, по Макеевке, по Горловке», – подтвердил Пушилин.

Он попросил Путина дать защитникам Донбасса больше оружия.

«Просил бы вас по увеличению современных систем ПВО. Это позволит нам – и также усиление работы контрбатарейной – добиться того, чтобы уже окончательно не стреляли по нашим крупным агломерациям, – отодвинуть противника. Как только у них есть возможность, они её используют. Они не останавливаются ни перед чем», – сказал Пушилин.

Путин обратил внимание, что на Западе обстрелы Донецка замалчиваются.

«Ладно, мы сейчас поговорим об этом подробнее», – сказал российский президент, после чего открытая часть встречи для журналистов закончилась.