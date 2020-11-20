Пушилин поручил в кратчайшие сроки создать максимально комфортные условия для бизнеса

20.11.2020, Донецк, Сергей Вредников

Руководство ДНР должно приложить все усилия для того, чтобы в кратчайшие сроки облегчить работу малого и среднего бизнеса в республике.

Об этом в ходе с руководителями министерств, отраслевых предприятий по вопросам развития промышленности заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно упрощать работу для малого и среднего бизнеса, для бизнеса в целом. Что касается малого бизнеса, это именно та основа, которая позволяет существовать любому государству.

Я считаю, что наше внимание здесь, на данном этапе, недостаточное. Мы не все усилия направляем, чтобы упростить возможность людям самим зарабатывать деньги, создавать рабочие места», – сказал руководитель республики.

Министр экономического развития Алексей Половян отметил, что в правительство республики сейчас направлен законопроект «О развитии малого и среднего бизнеса», который упрощает базовые правила для субъектов малого бизнеса.

В свою очередь, заместитель министра доходов и сборов Максим Савенко рассказал о законопроекте «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей», работа над которым находится в финальной стадии.

«В законопроекте максимально упрощена процедура регистрации как физических, так и юридических лиц. Поэтому я желаю скорейшего принятия этого закона – думаю, что он облегчит работу и нам, и предприятиям непосредственно. Он же упростит не только саму регистрацию предприятий, но еще и возникающие в процессе деятельности этих предприятий какие-либо изменения, начиная от изменения вида деятельности, изменения учредителей и так далее», – сообщил замминистра.

«Звучит даже странно – два года мы не можем принять этот закон. Неправильно. Кто мешает? Сами себе, получается, мешаем. Мешаем бизнесу в нынешних условиях развиваться. Нужно всем чиновникам пересмотреть свое отношение.

Для бизнеса абсолютно точно нужно создавать комфортные условия в кратчайшие сроки. Значит, поручение Правительству, Народному Совету, профильным министерствам: ускорить сроки принятия вышеперечисленных нормативных правовых актов.

Нужно просто по-человечески относиться и себя ставить на место тех предпринимателей, которые сейчас, по сути, совершают подвиги, чтобы работать в нынешних условиях. Давайте здесь все кардинально менять!» – резюмировал Пушилин.