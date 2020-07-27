Пушилин посетил с рабочим визитом два крупных завода в Горловке

27.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в ходе своего визита в Горловку посетил два местных предприятия – ООО «Истэк» и филиал № 1 ООО «ХимСтилИнвест».

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Главу государства сопровождали министр промышленности и торговли Владимир Рущак и глава администрации города Горловки Иван Приходько.

В ходе визита директор ООО «Истэк» Евгений Ореховский рассказал о работе предприятия, а также показал основной цех коксовой батареи. Он сообщил, что основные виды выпускаемой продукции – кокс доменный и каменноугольный класса крупности 10–40 мм, орешек коксовый, смола каменноугольная, электрическая энергия.

Здесь трудится более 800 человек. Мощность предприятия загружена на 70%. Сырье, которое используется на заводе, закупается на 90% на территории ДНР и импортируется на 10% из РФ и ЛНР. В феврале 2018 года на предприятии была включена в работу когенерационная установка, позволяющая полностью удовлетворять не только потребности завода в электроэнергии, но и производить отпуск электрической энергии в энергосистему.

Евгений Ореховский обратился к главе государства с просьбой оказать содействие в организации налоговых каникул либо поддержать предприятие другими государственными программами в период пандемии. Денис Пушилин поручил представить предложения в профильное министерство для дальнейшего их обсуждения и принятия решения.

После ознакомления с работой предприятия глава ДНР встретился с трудовым коллективом и ответил на вопросы сотрудников предприятия.

Во время общения прозвучала жалоба на плохую работу оператора мобильной связи «Феникс» на территории предприятия.

«В целом наблюдаются перебои с работой сотового оператора. Скоро будут новые базовые вышки. Но лучше было бы установить вышку на территории предприятия, и, насколько я знаю, РОС «Феникс» уже приезжал к вам с этим вопросом, но возникло недопонимание по поводу заключения договора.

Ускоряйте заключение договоров, чтобы в кратчайшие сроки закрыть данный вопрос. Со своей стороны дам поручение РОС «Феникс», – сказал Пушилин.

Обсудив также ряд других вопросов, глава государства поблагодарил специалистов за работу на благо молодой республики.

«Вам спасибо, что остаетесь на своих рабочих местах. Тем более что многие из вас являются специалистами, которых сложно будет заменить», – отметил он.

Также в рамках рабочего визита в Горловку Денис Пушилин посетил филиал № 1 ООО «ХимСтилИнвест», которое специализируется на переработке смолы каменноугольной и производстве каменноугольного пека и каменноугольных масел. На этом предприятии трудится порядка 180 человек.

На данный момент в связи с отсутствием поставок сырья завод простаивает, однако с возобновлением работы коксохимических предприятий ДНР производство будет возобновлено.

В ходе общения с коллективом Глава ДНР отметил, что ознакомлен с проблемой предприятия, и сообщил, что будет рассматриваться вопрос государственной поддержки завода на время его простоя.