Пушилин посетил учения и проверил боеготовность Народной милиции ДНР

30.03.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин прибыл на один из военных полигонов и проинспектировал занятия по боевой подготовке, в которых участвовало более 500 военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во время посещения полигона Денис Пушилин дал оценку организации занятий по боевой подготовке на учебных местах. Он посетил учебное место по подготовке расчетов противовоздушной обороны, где выполнил упражнение учебных стрельб по воздушным целям из стрелкового оружия. Затем поднялся в наблюдательный пункт командира батальона, с которого командир руководил действиями личного состава. Далее Верховный главнокомандующий осмотрел технику мобильной роты, сформированной в этом году по опыту Карабахского конфликта, и посетил учебное место по управлению артиллерийским огнем», – говорится в сообщении.

Также Глава ДНР проинспектировал танкодром и оценил профессионализм танковых экипажей и отметил, что войска находятся в постоянной готовности отразить агрессию Украины.

По завершении стрельб и маневров глава государства отметил высокий уровень профессиональной подготовки личного состава и командиров, а также готовность Народной милиции ДНР к выполнению поставленных задач любой сложности.

«Сейчас у нас учения проходят регулярно с учетом тех угроз, которые влечет за собой агрессия со стороны Украины. Наши подразделения всегда и на постоянной основе готовы.

Что касается данных учений, то я бы сказал, что оценка близка к «отлично». Есть еще над чем работать, но абсолютно точно можно сказать, что бойцы готовы к любому развитию событий», – сказал Пушилин.