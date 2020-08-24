Пушилин посетил военно-полевые сборы юнармейцев республики

24.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин посетил военно-полевые сборы «Юный дружинник» в поселке Седово, и пообщался с воспитанниками общественной организации «Военно-патриотическое движение «Молодая гвардия – Юнармия».

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Также на встрече присутствовали министр молодежи, спорта и туризма Александр Громаков и заместитель начальника отдела военно-патриотического воспитания и оздоровления молодежи Министерства молодежи, спорта и туризма Виктор Пудак.

Нынешняя смена юнармейцев, а это более 40 юношей и девушек, уже девять дней живет в палатках тематического лагеря. Они продемонстрировали руководителю государства, чему научились за это время.

Денис Пушилин высоко оценил строевую подготовку, разборку и сборку АК-74, знание основ топографии и военной медицины – оказание первой помощи раненому и эвакуация с поля боя, движение тактическими двойками, составление схематического плана местности, прохождение полосы препятствий на канатной дороге.

«Товарищи юнармейцы! У вас здесь интересно. И могу сказать, что это точно пойдет на пользу. Это те навыки, которые вы запомните. Учитывая то, что вы дали присягу, вы связываете свое будущее с защитой Республики и ее граждан. Так или иначе, это будет переплетаться с вашей дальнейшей жизнью.

Что касается ваших сборов, то это весьма познавательно даже для меня. Здорово и интересно! Молодцы организаторы и молодцы ваши инструкторы. Они вкладывают душу. Я за вас рад и завидую по-хорошему. Потому что оказаться в вашем возрасте у моря, с ровесниками, с таким насыщенным графиком многого стоит.

К сожалению, когда я был в вашем возрасте, такого уже не практиковалось. Я Советский Союз застал ребенком, а дальше все пошло по нисходящей…

Желаю вам хорошо провести время на сборах, почерпнуть все полезное, найти здесь новых друзей», – обратился к юнармейцам Пушилин.

На вопрос одного их участников сборов о выдаче удостоверений и значков юнармейцев по примеру Российской Федерации ответил Виктор Пудак.

«Разработан логотип значка и образец удостоверения, сейчас идет согласование. Думаю, в ближайшее время будет», – сказал он.

«Удостоверение должно быть», – добавил глава ДНР.

На вопрос о численности юнармейцев в Республике, Виктор Пудак проинформировал, что, согласно последнему реестру, общее количество составляет 2 100 человек.

«Начинали с 70 человек», – добавил он и озвучил планы на следующий год.

«Это будут сборы по выживанию в лесной зоне, в зимних условиях, в чрезвычайных ситуациях. Милости просим – участвуйте! Первые сборы будут в начале октября – выживание в лесной зоне», – объявил Виктор Пудак.

«Приятно было с вами пообщаться! Хорошо, что у вас горят глаза, что вы думаете о будущем, связываете свою жизнь с Республикой и понимаете, что такое вызовы.

Никто в 2013 году не ждал, что у нас будет война и будут погибать люди. Если бы у нас на тот момент были юнармейцы, было бы легче. У нас многие ополченцы первой волны не имели никакого отношения к военным действиям и просто хотели защитить свою землю. Многие учились, к сожалению, на своих ошибках. Если бы у них были такие знания, которые есть у вас на данный момент, было бы гораздо легче. Ребята, спасибо за общение, у республики – большое будущее!» – резюмировал Пушилин.