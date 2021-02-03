Пушилин поздравил бойцов батальона спецназа с днём основания подразделения

03.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Глава ДНР Денис Пушилин поздравил военнослужащих 1-го Гвардейского батальона специального назначения с шестой годовщиной основания подразделения и вручил отличившимся бойцам государственные награды.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На мероприятии также присутствовали председатель Правительства ДНР Александр Ананченко, начальник Управления Народной милиции ДНР генерал-майор Денис Синенков, и другие почётные гости.

Торжество началось выносом Боевого знамени, после чего Денис Пушилин обратился к защитникам Донбасса.

«Товарищи военнослужащие! Поздравляю с шестой годовщиной образования батальона. Шесть лет это достаточный срок. Совсем недавно мы праздновали пятилетие батальона. Вот прошел уже год – год непростой, за этот год вы делали все, что могли, и выполняли свой долг. Вы защищали русский Донбасс, русскую идею, русскую память. Вы защищали граждан Донецкой Народной Республики, которые вам за это безмерно благодарны!

Очень рассчитываю, что батальон будет и дальше демонстрировать такие высокие показатели, выполнять свой долг с честью, с пониманием того, зачем вы это делаете», – подчеркнул глава государства.

После чего началось награждение военнослужащих батальона. Знаки отличия Денис Пушилин вручал лично.

«Хочу с гордостью вручить заслуженные награды лучшим из лучших. Я рад, что у нас уже появляется своеобразная традиция отмечать отличившихся бойцов именно в годовщину батальона», – сказал он.

За значительные достижения в деле защиты и обеспечения безопасности ДНР глава республики вручил государственные награды – медаль «За отвагу», знаки отличия «За заслуги перед Республикой» III степени и «Георгиевский крест» III степени. Также защитникам Донбасса были присвоены воинские звания.

Завершилось торжественное мероприятие концертной программой, организованной бойцами подразделения.