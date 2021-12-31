Пушилин поздравил бойцов на передовой

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Глава ДНР Денис Пушилин поздравил военнослужащих республики, продолжающих защищать Донбасс даже в праздники, с наступающим Новым годом.

Об этом он написал в своём Telegram-канале, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тяготы службы не позволяют нашим бойцам на передовой встретить Новый год так же празднично, как в домашнем кругу, но теплая дружеская атмосфера гарантирована даже при чаепитии. И всегда в наличии здоровый дух, уверенность в своей правоте и нашей силе», – написал Пушилин.

Он поздравил военнослужащих с Новым годом и пожелал только побед.

Напомним, ранее Денис Пушилин встретился с первыми демобилизовавшимися военнослужащими республики, которые прошли полугодовую срочную службу и теперь увольняются.