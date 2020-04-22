Пушилин предоставил льготы бизнесу в ДНР

22.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ, запрещающий на период объявленной ВОЗ пандемии коронавирусной инфекции начислять и применять штрафные санкции (неустойки, штрафы, пеню) за несвоевременное исполнение договорных обязательств.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно указу № 99 от 22.04.2020 года «О запрете начисления и применения штрафных и административно-хозяйственных санкции», к юридическим лицам государственной и муниципальной форм собственности временно не будут начисляться и применяться штрафные санкции (неустойки, штрафы, пеню) за несвоевременное исполнение договорных обязательств: юридическими лицами всех форм собственности и физическими лицами – предпринимателями, хозяйственная деятельность которых была ограничена (запрещена, приостановлена) в условиях действия режима повышенной готовности либо чрезвычайной ситуации в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также физическими лицами за полученные жилищно-коммунальные услуги.

В пресс-службе добавили, что действие документа не распространяется на административно-хозяйственные санкции за нарушения в сфере ценообразования, а также за несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 31 декабря 2020 года.