Пушилин предупредил мздоимцев на границе с Украиной

05.02.2020, Донецк, Михаил Рябов

Глава ДНР Денис Пушилин провел сегодня совещание, на котором публично предупредил о грядущих жестких мерах по борьбе с коррупционерами в республике. Отдельного упоминания удостоились мздоимцы на пропускных пунктах на границе с Украиной. Пушилин призвал граждан сообщать о всех нарушениях.

«Я хочу, чтобы все поняли: мы будем вести постоянную, системную и жёсткую борьбу с коррупционными проявлениями.

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Некоторые ведомства уже успели создать заслоны для равного развития субъектов предпринимательской деятельности. Разрешительная система в Республике должна не потворствовать аппетитам некоторых чиновников, а отвечать здравому смыслу, общей целесообразности.

Нам нужно упрощать бюрократические процедуры, переводить их в электронную форму. Эти процедуры должны быть простыми, эффективными и быстрыми. Бюрократизация любых процессов – это способствование коррупции.

Не раз поднимался вопрос о взяточничестве на пунктах пропуска с Украиной. Мы обязаны изменить концепцию прохождения КПВВ. И обязательно добьемся того, чтобы люди не испытывали неудобств.

Нам предстоит ввести превентивные меры борьбы с коррупцией, повысить ответственность и неотвратимость сурового наказания за взяточничество.

Мы сделаем все возможное, чтобы коррупционеры были уверены: как бы они не были изобретательны, наказание неотвратимо наступит.

Важнейший момент: без помощи людей усилия правоохранительных органов будут малоэффективны. Без активного участия гражданского общества мы существенных результатов не достигнем. В обществе должна стать нормой нетерпимость к проявлениям коррупции», – говорится в заявлении Пушилина.