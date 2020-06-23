Пушилин пригрозил Зеленскому подавлением огневых точек

23.06.2020, Донецк, Максим Карпенко

Украинские военные убили мирного жителя в населенном пункте Александровка ДНР. Убитому было 40 лет, его тело не удавалось эвакуировать более двух часов из-за плотного огня со стороны ВСУ.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечается, что украинская армия за прошедший месяц выпустила порядка 300 мин и снарядов по объектам ДНР, что говорит о попытке решить конфликт на Донбассе силовым путем. Обостриться ситуация может в период проведения парада в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, подготовка к которому сейчас идет в Донецке. В связи с этим с экстренным обращением к гарантам «Минских соглашений» выступил глава ДНР Денис Пушилин.

«Не сомневаюсь, что это событие, имеющее особое значение не только для каждого патриота Республики, но и всех жителей постсоветского пространства, является костью в горле у представителей «партии войны» на Украине, желающих переписать историю и исказить итоги Великой Отечественной войны.

В связи с этим хочу предостеречь всех, кто входит в военно-политическое руководство Украины, от принятия опрометчивых решений в военной сфере, последствия которых будут целиком и полностью на их совести. Обращаюсь к президенту Зеленскому: примите все необходимые меры. Вы в состоянии контролировать ситуацию на линии соприкосновения, что подтверждается некоторым снижением количества обстрелов нашей территории (либо их отсутствием, как в ЛНР) в определенные, нужные вам, периоды.

Считаю также нелишним напомнить, что обусловленное подготовкой к параду изменение режима готовности подразделений Народной милиции не является препятствием для выполнения ими задач по скорейшему обнаружению и подавлению огневых точек противника, ведущего ежедневный обстрел территории Донецкой Народной Республики», – заявил Пушилин.