Пушилин присвоил Макеевке почётное звание Города трудовой доблести

14.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Макеевке состоялось праздничное мероприятие по случаю Дня города, которому 11 сентября исполнилось 330 лет со дня основания.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии принял участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Уважаемые друзья, позвольте поздравить вас с 330-летием города! Этот возраст является свидетельством того, что Макеевка – один из самых старейших городов Донбасса. Я нас всех с этим поздравляю.

Сейчас не совсем простые времена, много трудностей, но вы, макеевчане, трудитесь, заботитесь о родном городе. Будущее у Макеевки будет светлым. Я в этом просто уверен. Потому что мы этого хотим для себя, для наших детей, для наших потомков. Для нас важно ощущать, что мы, будучи макеевчанами, где бы ни находились, помним о своем городе. Мы знаем, сколько кадров для Донецкой Народной Республики дарит Макеевка.

Я сегодня рад вручить заслуженные награды нашим труженикам. И хочу поздравить Макеевку с присвоением звания «Город трудовой доблести» – сказал Денис Пушилин и вручил главе Макеевской городской администрации Сергею Голощапову соответствующий указ.

После чего за высокий уровень профессионализма, значительный личный вклад в социальное и экономическое развитие города шесть трудовых коллективов Макеевки были награждены почетными грамотами и благодарностями главы ДНР.

За профессиональные достижения и в связи с 90-летием печатного издания «Макеевский рабочий ДНР» медалями «За трудовую доблесть», благодарностями Главы Республики были награждены нынешние и бывшие сотрудники газеты. Почетной грамотой Главы ДНР награжден коллектив издания.

Кроме того, за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга по защите республики, знаком отличия «Георгиевский крест» IV степени посмертно был награжден Дмитрий Рудой. Денис Пушилин вручил награду матери погибшего военнослужащего.

После этого шесть семей военнослужащих, в том числе погибших, получили от руководителя государства ключи от квартир.