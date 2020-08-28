Пушилин присвоил наименование «гвардейское» легендарному подразделению НМ ДНР «Купол»

28.08.2020, Донецк, Сергей Вредников

В Донецке во Дворце культуры им. В. В. Куйбышева прошло торжественное мероприятие, посвящённое 5-й годовщине со дня образования 100-го отдельного отряда Управления Народной милиции ДНР «Купол».

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В торжествах принял участие глава Республики Денис Пушилин. Он поздравил подразделение с юбилеем и присвоением войсковой части почетного наименования «гвардейская».

«Товарищи военнослужащие, поздравляю вас с юбилеем – пятой годовщиной создания 100-го отдельного отряда Народной милиции ДНР «Купол»! Спасибо за вашу решимость действовать в любых ситуациях. Это удел самых смелых и отважных элитных подразделений!» – сказал он.

Глава государства также отметил, что в составе отряда – участники Народного ополчения, которые завоевали славу в боях за оборону Донбасса в 2014-2015 годах.

«Вы несете службу на самых ответственных рубежах обороны! И, как всегда, делаете это безупречно! С гордостью сегодня вручу военнослужащим подразделения заслуженные государственные награды. Но перед этим хочу поздравить 100-й отдельный отряд Управления Народной милиции с присвоением почетного наименования! Так держать! Спасибо за службу!» – добавил руководитель Республики.

Указом Главы ДНР за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите ДНР, войсковой части 08826 присвоено наименование «гвардейская».

Затем военнослужащие, отмечающего юбилей подразделения, были награждены государственными наградами – орденом Республики, знаками отличия «За заслуги перед Республикой» и «Георгиевский крест» IV степени.