Пушилин призвал банки РФ открывать свои филиалы в ДНР

12.05.2022  21:33 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финансы
Новости Украины

Республики Донбасса готовы принять у себя филиалы российских банков, а также открыть свои финансовые представительства на освобождённых от укронацистов территориях Херсонской и Запорожской областей.

Об этом в эфире канала «Соловьёв live» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Республики Донбасса готовы принять у себя филиалы российских банков, а также открыть свои финансовые...

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«Я направил письма в ряд [российских] банков для того, чтобы они открывали филиалы здесь, это важно для граждан ДНР и ЛНР. Что касается территории Запорожской и Херсонской области, то там мы планируем в кратчайшие сроки открыть представительство нашего банка, чтобы получилась промежуточная модель, и люди, коммерческие структуры на тех территориях тоже могли включаться в процесс. Потому что им нужно реализовывать продукцию, им нужны понятные механизмы для получения денежных средств», – сказал Пушилин.

Депутат Госдумы, экономист Михаил Делягин традиционно скептически отнёсся к данной инициативе и указал на пример Крыма, где даже будучи в составе РФ до сих пор проблемы в банковском поле.

«Разве что в случае чёткой патриотической позиции регулятора Банка России, но Банк России, как мы видим на практике, не склонен защищать интересы РФ в этом вопросе, не склонен входить в презумпцию территориальной целостности РФ.

А ДНР и ЛНР находятся в положении с точки зрения юридической, то как Абхазия и Южная Осетия – мы их признаём, остальные не признают. Поэтому, чтобы заметное количество банков туда пришло, это какие-то отдельные специальные должны быть проекты.

Я, конечно, был бы счастлив ошибиться. Представьте, кладу я трубку, открываю новости и смотрю, что «Сбербанк» открыл сеть отделений в Донецке или ВТБ, или «Альфа». Но боюсь, что этого не случится», – прокомментировал «ПолитНавигатору» Делягин.

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