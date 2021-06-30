Пушилин прокомментировал перспективу объединения ДНР и ЛНР

30.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

На данный момент в нынешней ситуации объединение республик Донбасса может только повредить общему делу на переговорах с Киевом, однако это не значит, что данный вопрос не рассматривается, при этом не только в масштабе двух донбасских государств.

Об этом в интервью каналу «Донбасс решает» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Периодически этот вопрос поднимается на разных уровнях, но исходя из нынешней обстановки, из того, что есть Минские соглашения, это является нецелесообразным. Мы себе нанесём определённый ущерб в переговорном процессе, как минимум. Потому этот вопрос на данный момент в повестке не стоит. Как будет дальше – посмотрим», – заявил Пушилин.

Тем не менее, он добавил, что стремление к объединению в единую большую страну – инициатива здравая.

«Но большая страна – не имеется объединение только Луганской и Донецкой республик, а нечто гораздо большее, к чему мы стремимся», – объяснил глава ДНР.