Пушилин провел совещание по вопросам действия в ДНР режима повышенной готовности

07.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

Во вторник, 7 апреля, руководство ДНР провело расширенное совещание по вопросам, касающимся текущей ситуации в условиях действия режима повышенной готовности, введённого в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает официальный сайт главы республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На совещании, которое провёл глава ДНР Денис Пушилин, присутствовали председатель Правительства Александр Ананченко, председатель Народного Совета Владимир Бидёвка, руководитель Администрации главы ДНР Алексей Никоноров, первый заместитель руководителя Администрации главы ДНР Геннадий Лебедь, помощник главы ДНР Елена Никитина, начальник Контрольного управления главы ДНР, руководитель Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции Ольга Король, представители министерств, ведомств и местных администраций.

Подводя итоги прослушанных в ходе встречи докладов, глава государства перечислил ряд ключевых моментов и дал поручения министерствам и ведомствам ДНР.

«Мы располагаем необходимым количеством диагностических тест-систем и достаточным запасом лекарственных средств первой необходимости. Уровень обеспечения населения продуктами питания отвечает задачам продовольственной безопасности, при этом меры контроля цен на товары первой необходимости будут усилены», – заявил Пушилин.

Особое внимание глава ДНР уделил вопросам безопасности.

«Обращаю внимание, что режим повышенной готовности предъявляет особые требования к деятельности правоохранительных органов, работников которых я прошу взвешенно подходить к принятию решений, руководствуясь законом, чувством долга и пониманием непростой жизненной ситуации, в которой оказались наши граждане.

При этом случаи злоупотребления служебными полномочиями будут тщательно рассматриваться и наказываться со всей строгостью.

Кроме того, считаю необходимым поручить МВД, МГБ, Генеральной прокуратуре совместно разработать предложения по внесению изменений в законодательство об административной ответственности за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции (по аналогии с Российской Федерацией), с целью реализации дифференцированного подхода к наказанию в зависимости от категории нарушителя», – распорядился Пушилин.

Кроме того, глава республики отдельно поручил силовикам и спецслужбам принять меры против украинской пропаганды, направленной на дестабилизацию обстановки в стране.

«С учетом того, что ситуация на линии соприкосновения существенно обострилась в период проведения профилактических мероприятий, и действия украинских властей продолжают носить провокационный характер, что может привести к дестабилизации ситуации в республике, поручаю МВД, МГБ, Генеральной прокуратуре совместно внести предложения по установлению административной и уголовной ответственности (по аналогии с Российской Федерацией) за распространение в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств», – заявил Пушилин.

Он также добавил, что необходимо усилить проведение разъяснительных работ среди населения республики.

«Граждане должны понимать, что невыполнение требований и ограничений в период действия режима повышенной готовности представляет угрозу жизни и безопасности. Необходимо сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации, ответственно и взвешенно подходить к принимаемым мерам по обеспечению безопасности населения и территории», – подчеркнул глава ДНР.

Кроме того, Пушилин поручил главе МИД ДНР Наталье Никоноровой предоставить на рассмотрение Межведомственного штаба общий порядок для доставки гуманитарных грузов в условиях пандемии, а также согласовать в Контактной группе порядок передвижения СММ ОБСЕ через линию соприкосновения в условиях пандемии, придерживаться позиции сохранения и подтверждения действующего бессрочного перемирия, объявленного 17 июля 2019 года.