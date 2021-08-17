Пушилин провел встречу с детьми, поступившими в российский кадетский корпус

17.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин встретился с кадетами-земляками, проходящими обучение в России.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Всего на мероприятии присутствовало 16 ребят. Из них часть уже проходят обучение в профильном классе Следственного комитета РФ муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа-интернат «Кадетский корпус» города Химки Московской области. Остальные являются выпускниками девятых классов, которые по итогам отбора поедут учиться в российский кадетский корпус в этом году.

Как и в прошлом году, право учиться в Химках получили дети-сироты, дети, лишенные родительского попечения, дети погибших защитников республики, которые добились высоких достижений в учебе, спорте и общественной деятельности.

«Очень рад видеть уже состоявшихся кадетов, и будущих тоже. Безусловно, у нас есть информация о том, как вы учитесь, насколько активную позицию занимаете, где участвуете. Это все важно, и мы вами действительно гордимся. Гордимся, что вы почувствовали дух, который позволяет во все времена нашему русскому народу двигаться вперед. Вы понимаете важность истории, цените героическое прошлое, которое есть у нашего народа, думаете о будущем, очень многое делая уже в настоящем», – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что все жители Донбасса должны помнить историю своего региона, накрепко связанного с Россией, и гордится ею.

В свою очередь, кадеты поблагодарили главу государства за предоставленную возможность обучаться в профильном классе Следственного комитета РФ.

О своих впечатлениях о прошедшем годе рассказал кадет 11-го класса Артур Жуков.

«На прошлой нашей встрече мы говорили о том, что нас пугает то, что мы уедем от родных на два года, сможем ли мы учиться в Москве и достаточный ли у нас уровень знаний, чтобы учиться в организации такого уровня. Сегодня мы уже точно можем сказать, что преодолели первый шаг на достаточно высоком уровне», – заявил Жуков.

Будущие же кадеты, которым только предстоит отправиться на учёбу в Россию, рассказали о своих мотивах и плана. По словам Ивана Дмитриева, его отец погиб, защищая Донбасс от украинских оккупантов, и юный кадет хочет продолжить военную династию своей семьи.

«Будущую профессию военного я выбрал по велению сердца, так как быть офицером и защищать свою Родину всегда было почетной профессией и обязанностью мужчины. Я уверен, что мы будем достойными офицерами и понесём знамя независимости Донбасса. Надеюсь, что, окончив такое учреждение, продолжу обучение в высшем учебном заведении военной направленности», – подчеркнул Дмитириев.

Затем дети вручили Денису Пушилину символический подарок от кадетов класса Следственного комитета РФ. Руководитель государства отметил, что предоставленная возможность учиться в российском кадетском корпусе – это в большей степени их личная заслуга.

«Судя по тому, как все идет, вы на правильном пути. Нам было важно, чтобы вы получили очень хорошее образование и вернулись в республику. Это было бы ценно для государства. Но это, безусловно, и необязательно, потому что мы должны думать и о нашей большой Родине – России», – отметил Пушилин.