Пушилин провел выездное совещание с аграриями на территории заложенного Захарченко яблоневого сада

10.09.2021 22:19 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Согласно принятой Стратегии развития агропромышленного комплекса ДНР до 2025 года, в республике запланировано повышение производства продукции сельского хозяйства в целом – почти на сорок процентов.

Об этом по итогам посещения суперинтенсивного яблоневого сада в Тельмановском районе и выездного совещания с сельхозпроизводителями сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в этом году урожай яблок ожидается в несколько раз больше, чем в прошлом.

«Тут же провели совещание с аграриями. Глава профильного ведомства рассказал о том, что почти собран урожай ранних зерновых и зернобобовых культур, намолочено более 383 тысяч тонн, средняя урожайность – 25 ц/га.

Ключевая сложность для производителей в этом году – нехватка специализированной техники. Надо сделать все, чтобы заработала лизинговая программа, дал поручение по этому поводу», – написал Пушилин в своём Telegram-канале. – Долго обсуждали кредитование сельхозпроизводителей.

Чтобы этот инструмент стал доступен аграриям, нужна их совместная плотная работа с ЦРБ, и она незамедлительно должна начаться».

При этом он подчеркнул, что в недавно принятой Стратегии развития агропромышленного комплекса ДНР до 2025 года уже даны ориентиры развития данной отрасли.

«Запланировано повышение производства продукции сельского хозяйства в целом на 35,9%. Достичь этого можно, только понимая малейшие трудности наших аграриев и оперативно содействуя в их устранении», – добавил Пушилин.

Отметим, суперинтенсивный яблоневый сад на площади 100 га в Тельмановском районе был заложен в 2017 году первым главой ДНР Александром Захарченко. Сортовой состав яблонь, выращиваемых в саду: фуджи, ренет, симиренко, галма, голден, либерти, брэбвэл.

Как сообщает официальный сайт главы республики, в 2020 году в саду было собрано около 100 тонн яблок, ожидаемый урожай в 2021 году – порядка 300 тонн яблок.