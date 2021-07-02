Пушилин проверил работу возродившегося крупного завода

02.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин посетил Харцызский машиностроительный завод, проверил его работу и пообщался с трудовым коллективом.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

В ходе визита директор ООО «Харцызский машиностроительный завод» Дмитрий Говорушко познакомил Дениса Пушилина с работой предприятия.

По словам директора, заводу удалось возобновить работу благодаря кредиту, полученному в Центральном республиканском банке.

По словам начальника цветолитейного цеха Сергея Григорьева, ХМЗ является флагманом производства пожарного оборудования, сейчас на заводе трудится 150 человек.

«Номенклатура выпускаемой продукции порядка 300 наименований. Есть практически все, чем МЧС может бороться с пожаром, от огнетушителей до комплектующих пожарных шкафов и пожарных машин», – рассказал начальник цветолитейного цеха Сергей Григорьев.

По его словам, ХМЗ является «флагманом» производства пожарного оборудования, сейчас на заводе трудится 150 человек.

Кроме того, в 2018 году завод освоил производство нового шахтенного оборудования – погружных насосов, необходимых для водоотливных комплексов. Этак продукция крайне востребована как в республике, так и за её пределами.

После ознакомления с производством Денис Пушилин провёл встречу с трудовым коллективом завода.

«Мы заинтересованы, чтобы предприятия работали, причем не только государственные, а и частные. Этот завод важен не только для Харцызска, а и для всей Республики. Мы видим, что предприятие работает. При поддержке Минпромторга, Правительства привлекаются кредитные средства», – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что руководство республики будет искать дополнительные возможности для реализации потенциала как этого предприятия, так и других.

«Это рабочие места, это заработные платы, которые своевременно выплачиваются. Это тоже очень важно. Поэтому будем работать в тесной связке государства, частного предприятия и, конечно же, гражданского общества», – резюмировал Пушилин.