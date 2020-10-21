Пушилин провёл совещание с работниками сферы здравоохранения

21.10.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин провел селекторное совещание с руководителями медицинских учреждений по вопросу ситуации, сложившейся в системе здравоохранения в период распространения коронавирусной инфекции.

Стенограмму заседания опубликовали на официальном сайте руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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На совещании обсудили вопросы здравоохранения – эпидемиологической ситуации в ДНР, организации работы перепрофилированных госпитальных баз, обеспеченности медицинских учреждений лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты, наличия кислородных концентраторов, а также вопросы плановой госпитализации.

Об эпидемиологической ситуации в Республике сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Александр Оприщенко.

«На утро сегодняшнего дня у нас развернуто 2 274 койки, из них – 344 койки с кислородной поддержкой. Находится на лечении 2 150 человек с пневмониями, из них 381 человек – пациенты, получающие кислородную поддержку», – сказал он.

«Сейчас в результате того, что были перепрофилированы родильные учреждения, у нас осталось только два родильных дома в Донецке. Это так?» – спросил Пушилин.

На что Александр Оприщенко ответил, что проблем с этим вопросом нет.

«Всего у нас в Республике 21 учреждение оказывает помощь роженицам. Это учреждения первого уровня, находящиеся в городах и районах, два учреждения второго уровня и два учреждения третьего уровня, которые находятся в Донецке: ДоКТМО и Республиканский центр охраны материнства и детства.

Из 21 учреждения у нас восемь перепрофилированы под ковидные базы, в том числе одно учреждение – под ковидную базу для оказания помощи беременным и роженицам.

Не перепрофилированные учреждения сейчас имеют общий коечный фонд 500 мест. Мы провели аналитику по этому вопросу, и, даже если мы закроем все отделения первого уровня, нам достаточно будет коечного фонда, мы можем перекрыть его спокойно. Закрытие нескольких роддомов никак не сказалось на ситуации с оказанием помощи», – сообщил и.о. министра.

После чего, Денис Пушилин, отметив необходимость держать ситуацию с рождаемостью под контролем, поинтересовался обеспеченностью ДНР лекарствами.

«По обеспеченности лекарствами ситуация оставляет желать лучшего. Насколько я знаю, даже витамина С не хватает, который у нас производится в Горловке. Какие перспективы? Какие планы, чтобы у нас ситуация эта могла быть исправлена?» – уточнил глава государства.

«Из выделенных средств 50 миллионов рублей пойдет на закупку препаратов. На сегодняшний день мы получили первый груз, там сумма небольшая, но большое количество антибиотиков I и II группы. Сейчас это все будет распределено по лечебным учреждениям.

На сегодняшний день произведена закупка препаратов у нескольких поставщиков. Я надеюсь, что в ближайшее время препараты к нам в Республику поступят. Думаю, что в ближайшие 10-12 дней ситуация в больницах должна значительно улучшиться», – заверил Оприщенко.

Руководитель республики добавил, что также имеет информацию о скором решении проблемы, однако указал на необходимость ускорить процесс.

«От коммерческих аптек у меня есть информация, что к концу следующей недели ситуация будет полностью решена и в наличии будут все лекарства. Но нужно сокращать этот срок, чтобы в сети государственных аптек все было в наличии», – отметил он.

Также Денис Пушилин поблагодарил работников сферы здравоохранения за труды и призвал жителей республики к ответственности и самодисциплине.

«Ситуация, связанная с угрозой распространения коронавирусной инфекции, сложная, требует дополнительных усилий и нарушает наш привычный ритм жизни.

От лица всех граждан Донецкой Народной Республики я выражаю огромную благодарность каждому из вас. Спасибо каждому работнику медицинского учреждения, от главврача до санитарки. Вы действительно герои! И не раз это доказывали.

В 2014-2015 годах, невзирая на опасность, спасали раненых бойцов и возвращали их к жизни. Также самоотверженно, как это делали наши предки в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня вы на передовой борьбы с невидимым врагом. И от этого ваша работа еще опаснее и тяжелее. Именно вы – пример патриотизма, верности служебному долгу и гуманизма.

Я обращаюсь ко всем жителям Республики!

Многое зависит от ответственности каждого из вас. Мы должны помочь нашим врачам. Нужно соблюдать установленные меры профилактики: носить маски, соблюдать дистанцию, мыть руки, при выявлении симптомов соблюдать режим самоизоляции, беречь своих пожилых родственников и учить детей поступать ответственно по отношению к ближнему.

Только так мы победим в борьбе с коронавирусной инфекцией», – резюмировал глава ДНР.