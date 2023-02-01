Пушилин рассказал, где теперь пройдут новые границы

Анатолий Лапин.  
01.02.2023 11:34
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Российские военные будут вынуждены отодвинуть линию фронта до тех рубежей, с которых ВСУ не смогут доставать до территории РФ.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные будут вынуждены отодвинуть линию фронта до тех рубежей, с которых ВСУ не...

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По словам Пушилина, линия фронта будет двигаться с учетом дальнобойности поставляемого на Украину оружия.

«Цель абсолютно не меняется – она для нас очевидна. Есть конституционные границы Донецкой Народной Республики, в рамках которых мы вошли в состав нашей Родины, вернулись в большую Россию, поэтому здесь цели абсолютно для нас неизменны.

Но стоит учитывать ту угрозу, которую несет противник в плане своего вероломства. Конечно же, мы должны будем отодвигать противника и уже от границ конституционных Донецкой Народной Республики, чтобы он физически не мог доставать, с учетом того вооружения, которое у него будет на тот момент», – заявил Пушилин.

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