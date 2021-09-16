Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
16.09.2021 15:13 (Мск), Донецк, Сергей Вредников
 
Выборы, Дзен, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Пушилин рассказал, как в ДНР будут проходить выборы в Госдуму

Новости УкраиныПроживающие в Донбассе граждане РФ смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ как...

Проживающие в Донбассе граждане РФ смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ как дистанционно, так и лично отправиться в Ростовскую область на подготовленные избирательные участки.

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«С 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную думу РФ. Для жителей Донбасса это знаковое и долгожданное событие. Это еще один шаг на пути интеграции Донбасса в РФ», – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что жители Донбасса семь лет борются с оружием в руках за свою свободу и право быть русскими, право говорить и думать на родном языке, за свой дом, историю, традиции и культуру.
«Мы граждане России, и с каждым днем нас становится больше. Нам дорога судьба нашей Большой Страны и очень важно, по какому пути пойдет ее развитие», – добавил глава государства.

Он напомнил, что проживающие в ДНР граждане России принимали участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Теперь же есть возможность проголосовать как дистанционно, так и лично приехать на избирательные участки в Ростовской области.

«Республиканскими органами власти организовано 825 автобусных рейсов и 12 пассажирских железнодорожных поездов. Для тех, кто поедет голосовать в Ростовскую область, предусмотрена упрощенная система пограничного контроля. Для этого необходимо заранее оставить заявку на выезд на единой справочной телефонной линии 357 или в инфоцентрах, или в администрациях ваших городов и районов. Там же вы можете получить любую консультацию по вопросам организации голосования», – пояснил Пушилин.
Руководитель республики сообщил, что сам обязательно воспользуется своим правом голоса, и призвал соотечественников последовать его примеру.

«Призываю вас проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы! Это гражданский долг каждого гражданина России. Это забота о нашем будущем, будущем нашей Родины и будущем наших детей», – резюмировал глава ДНР.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на rusfront5@ya.ru


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть