Пушилин рассказал, как в ДНР будут проходить выборы в Госдуму

16.09.2021 15:13 (Мск), Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Проживающие в Донбассе граждане РФ смогут принять участие в выборах в Госдуму РФ как дистанционно, так и лично отправиться в Ростовскую область на подготовленные избирательные участки.

Об этом сообщили на официальном сайте руководителя Донецкой Народной Республики Дениса Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 17 по 19 сентября пройдут выборы в Государственную думу РФ. Для жителей Донбасса это знаковое и долгожданное событие. Это еще один шаг на пути интеграции Донбасса в РФ», – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что жители Донбасса семь лет борются с оружием в руках за свою свободу и право быть русскими, право говорить и думать на родном языке, за свой дом, историю, традиции и культуру.

«Мы граждане России, и с каждым днем нас становится больше. Нам дорога судьба нашей Большой Страны и очень важно, по какому пути пойдет ее развитие», – добавил глава государства.

Он напомнил, что проживающие в ДНР граждане России принимали участие в общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ. Теперь же есть возможность проголосовать как дистанционно, так и лично приехать на избирательные участки в Ростовской области.

«Республиканскими органами власти организовано 825 автобусных рейсов и 12 пассажирских железнодорожных поездов. Для тех, кто поедет голосовать в Ростовскую область, предусмотрена упрощенная система пограничного контроля. Для этого необходимо заранее оставить заявку на выезд на единой справочной телефонной линии 357 или в инфоцентрах, или в администрациях ваших городов и районов. Там же вы можете получить любую консультацию по вопросам организации голосования», – пояснил Пушилин.

Руководитель республики сообщил, что сам обязательно воспользуется своим правом голоса, и призвал соотечественников последовать его примеру.

«Призываю вас проголосовать на выборах депутатов Государственной Думы! Это гражданский долг каждого гражданина России. Это забота о нашем будущем, будущем нашей Родины и будущем наших детей», – резюмировал глава ДНР.