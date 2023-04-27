Пушилин рассказал, когда будет решена проблема водоснабжения ДНР

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Водопровод из Ростовской области в ДНР будет запущен 30 апреля, однако на полные мощности он выйдет только к середине лета.

Об этом в ходе прямой линии заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос водоснабжения городов наших республик напрямую зависит от хода СВО. Военнослужащие делают всё возможное и невозможное, чтобы ускорить решение этого вопроса. Но мы не можем ждать. Донецк, Горловка, Ясиноватая и ряд других населённых пунктов, нам вода нужна сегодня. И в тех условиях, когда с учётом дефицита и ограниченности наших резервных водохранилищ, мы живём в очень жёстких условиях, когда вода подаётся раз в три дня и на два часа. Именно поэтому было принято решение по строительству водовода из реки Дон. Грандиозный, очень масштабный проект. В советский период строительство такого проекта занимало до трёх лет. Но у нас нет такого времени, у нас есть технологии и специалисты, и это было сокращено до считанных месяцев», – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что уже с 30 апреля воду в городе начнут давать на большее количество часов, но всё так же – раз в три дня.

«Водовод начал заполняться с 1 апреля. Сейчас мы подходим к тому, что с 30 апреля мы сможем ощутить приход воды к нашим населённым пунктам. Если ничего чрезвычайного не случится, то 30 апреля мы сможем увеличить в тестовом режиме подачу воды с 18 до 22 часов, так же – раз в три дня. И, по предварительным расчётам, в июне месяце мы сможем перейти на подачу воды раз в день. А к началу июля сможем перейти на подачу воды ежедневно. Хотя это будет всё равно почасовая подача, мы постараемся сделать максимальное количество часов», – добавил врио главы республики.

Денис Пушилин добавил, что в ходе этих работ также будут заменяться старые водопроводные сети ДНР.