Пушилин рассказал, когда заработает завод «Стирол», повысят пособия на детей и закончится карантин

28.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Во время визита в Горловку глава ДНР Денис Пушилин провёл встречу с жителями города, в ходе которой ответил на актуальные вопросы.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Встреча проходила на восстановленной после обстрелов ВСУ детской площадке возле Благовещенского храма на территории жилищного массива «Строитель». На ней также присутствовал руководитель городской администрации Иван Приходько.

Горловчан интересовали вопросы, связанные с началом учебного года, увеличением социальных пособий на детей, возобновлением работы «Стирола» и другие.

На вопрос о том, закончится ли введённый в связи с пандемией карантин в школах к 1 сентября этого года, глава государства ответил, что рассчитывает на начало нормальной учёбы, однако всё будет зависеть от эпидемиологической ситуации в республике.

«Как отец дочерей хочу сказать, что с дистанционным образованием намучались все. Если ситуация с COVID не будет меняться, у нас есть все шансы на нормальное первое сентября. На это рассчитываю лично», – сказал глава республики.

По вопросу, касающемуся увеличения социальных пособий на детей, Пушилин отметил, что в ближайших планах – доведение размеров социальных пособий, пенсионных выплат и заработных плат бюджетников до уровня Ростовской области.

«Следующее повышение планируем с 1 января», – подчеркнул руководитель республики.

Касательно возобновления работы «Стирола», глава государства сообщил, что данный вопрос связан с проблемой обеспечения безопасности: слишком велик риск экологической катастрофы из-за обстрелов прифронтового города со стороны ВСУ.

Также был задан вопрос об открытии детских оздоровительных учреждений на территории ДНР.

«Мы в этом году особенно остро столкнулись с тем, что нашим детям негде отдыхать. Из-за коронавируса не было возможности отправлять детей на оздоровление в разные регионы России. Уже стоит задача, чтобы изменилась ситуация в Седово. Нужно провести ремонты, реконструкции, восстановительные работы на предприятиях. Есть также места у других водоемов, где можем развивать инфраструктуру детского отдыха. Без этого мы не обойдемся. Будем работать» – резюмировал руководитель республики.