Пушилин рассказал, куда пойдут деньги от повышения тарифов ЖКХ в ДНР

08.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Рост тарифов на услуги ЖКХ в Донецкой Народной Республике связан с назревшей необходимостью повышения зарплат работников этой сферы и уровня качества предоставляемых услуг.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отвечая на вопрос журналиста о повышении тарифов в республике, глава государства подчеркнул, что необходимость такой меры назрела давно.

«В прошлом году на возмещение разницы тарифов ЖКХ для населения мы выделили три миллиарда рублей. Казалось бы, очень большие деньги, и они должны компенсировать разницу. Но нет. Мы не смогли и близко подойти к тому, чтобы нашим коммунальным предприятиям компенсировать расходы и вывести их на нужный уровень, который даст возможность полноценно функционировать», – сказал он.

Денис Пушилин отметил, что у граждан ДНР давно назрел запрос на повышение качества услуг ЖКХ, а это требует продолжительной планомерной работы.

«Мы были вынуждены поднять тарифы с 1 июля. Трудно спорить с теми обоснованиями, которые мне предоставило правительство. Параллельно с этим должно улучшаться материально–техническое обеспечение коммунальных предприятий и качество предоставляемых услуг. Это те задачи, с которыми нужно справиться. И без роста заработных плат самих сотрудников коммунальных предприятий у нас этого не получится. Это очевидно», – добавил руководитель республики.

По его словам, опасаться, что деньги пойдут «не туда», не стоит.

«С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что пока еще не все направления закрываются этим повышением, потому что разница между тарифами и себестоимостью услуг остается слишком большой», – резюмировал Пушилин.